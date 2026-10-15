Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы до 2029 года
Мэр столицы Сергей Собянин внес на рассмотрение в Московскую городскую думу проект бюджета города на 2027–2029 годы, в основу которого легли стратегические планы развития до 2040 года.
«Внесли в Мосгордуму проект бюджета города на 2027–2029 годы. В его основе – стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040-го», – сообщил Собянин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в ближайшие три года планируется увеличение доходов по всем основным источникам. Выделенные средства пойдут на реализацию 13 государственных программ.
Летом Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027–2029 годах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что процесс «обеления» зарплат горожан приносит бюджету миллиарды рублей дохода.