Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
МИД назвал дату заседания межправкомиссии России и ОАЭ в Москве
Замглавы МИД Борисенко анонсировал заседание межправкомиссии России и ОАЭ
Очередное заседание межправительственной комиссии России и Объединенных Арабских Эмиратов состоится в Москве 8 декабря, сообщил заместитель министра иностранных дел Георгий Борисенко.
Заседание межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству пройдет в российской столице 8 декабря, передает РИА «Новости».
«Координирующую роль в продвижении двусторонних связей играет межправительственная российско-эмиратская комиссия», – заявил Борисенко по случаю 55-летней годовщины образования ОАЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу запланировал обсудить вопросы военно-технического сотрудничества в ходе визита в ОАЭ.
В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал трехсторонний формат встречи по урегулированию украинского кризиса в Эмиратах.
Министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди сообщил о вступлении в силу соглашения между Москвой и Абу-Даби о торговле услугами и инвестициях.