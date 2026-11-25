Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Росрыболовство исключило дефицит красной икры
Росрыболовство заявило об отсутствии предпосылок для дефицита красной икры
Российский рынок стабильно обеспечен красной рыбой и икрой, предпосылок для дефицита икры нет, сообщило Росрыболовство.
Обеспеченность рынка красной рыбой и икрой стабильна, предложение формируется из продукции текущего и предыдущего сезонов, а также аквакультурной и импортной продукции, передает ТАСС.
«Стоит отметить, что предпосылок для физического дефицита красной икры нет», – заявили в Росрыболовстве.
В ведомстве предупредили о возможных конъюнктурных и сезонных изменениях стоимости в преддверии новогодних праздников, добавив, что предпосылок для ажиотажного спроса не наблюдается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о достаточном количестве красной икры на российском рынке к Новому году.
В начале октября руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов сообщил о возможном подорожании килограмма красной икры до 35 тыс. рублей в предновогоднюю неделю.
В августе Шестаков сообщил о сосредоточении отечественной рыбной отрасли на обеспечении граждан лососевыми видами из-за глобального снижения объемов вылова.