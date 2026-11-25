Росрыболовство заявило об отсутствии предпосылок для дефицита красной икры

Tекст: Вера Басилая

Обеспеченность рынка красной рыбой и икрой стабильна, предложение формируется из продукции текущего и предыдущего сезонов, а также аквакультурной и импортной продукции, передает ТАСС.

«Стоит отметить, что предпосылок для физического дефицита красной икры нет», – заявили в Росрыболовстве.

В ведомстве предупредили о возможных конъюнктурных и сезонных изменениях стоимости в преддверии новогодних праздников, добавив, что предпосылок для ажиотажного спроса не наблюдается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о достаточном количестве красной икры на российском рынке к Новому году.

В начале октября руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов сообщил о возможном подорожании килограмма красной икры до 35 тыс. рублей в предновогоднюю неделю.

В августе Шестаков сообщил о сосредоточении отечественной рыбной отрасли на обеспечении граждан лососевыми видами из-за глобального снижения объемов вылова.