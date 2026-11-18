Tекст: Денис Тельманов

Памятка рекомендует заранее изучать маршруты до транспортных узлов, проверять документы и знакомиться с сайтами перевозчиков. Пассажирам советуют подготовить ребенка к поездке: повторить с ним его и родительские имена, адрес и телефон, а также обсудить действия в экстренной ситуации, передает РИА «Новости».

В документе также прописаны действия в случае, если ребенок потерялся, даны советы по сбору ручной клади и дорожной аптечки, а также рекомендации на случай задержки рейса. Документ представлен на проходящем в Москве форуме «Транспорт России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минтранс напомнил о системе льгот на билеты для детей. В том же месяце в министерстве сообщили о новых правилах перевозки детей автобусами.

В прошлом году в Госдуме предложили размещать детей в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов.