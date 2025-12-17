Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
Госдума увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел
За нарушение правил перевозки детей водителям грозят штрафы до 5 тыс. рублей, а самозанятым таксистам – до 50 тыс. рублей, такой проект закона во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы.
Теперь административный штраф для водителей составляет от трех до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, передает ТАСС.
Изменения касаются части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях. В пояснении отмечается, что увеличенные штрафы должны повысить безопасность перевозки несовершеннолетних пассажиров.
Отдельной поправкой введен новый штраф до 50 тыс. рублей для самозанятых таксистов, которые будут нести ответственность за перевозку детей без автокресел как должностные лица. Это нововведение должно уменьшить количество нарушений среди водителей такси, работающих по самозанятости.
В июле правительство уточнило правила перевозки детей в автомобилях, оно исключило использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.