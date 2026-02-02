Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
Африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи
Атака боевиков на международный аэропорт Ниамеи была отражена совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и вооруженных сил Нигера, сообщил МИД России.
В сообщении на своем сайте МИД напомнил, что вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани и находящуюся рядом 101-ю базу нигерских ВВС в столице Нигера было совершено ночью на 29 января. В атаке участвовали около 40 боевиков, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (организация запрещена в России), действующая в Сахаро-Сахельском регионе.
В ходе операции по отражению атаки нейтрализовано около 20 террористов, у нападавших изъято оружие и оборудование. Президент Нигера Абдурахман Чиани и министр национальной обороны Салифу Моди посетили место дислокации российских военных и лично выразили благодарность за высокий профессионализм.
Москва решительно осудила произошедший теракт, подчеркнув, что аналогичная атака уже происходила на столичный аэропорт Мали в сентябре 2024 года. По информации ведомства, к действиям террористов причастны внешние силы, оказывающие им поддержку.
Москва заявила о намерении и далее развивать сотрудничество с Конфедерацией государств Сахеля, поддерживая региональную безопасность, повышая боеспособность вооруженных сил и обучая сотрудников правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рано утром в четверг вблизи международного аэропорта Ниамея в Нигере были слышны продолжительные выстрелы и громкие взрывы. Президент Нигера обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке боевиков, атаковавших аэропорт. Он сообщил, что атака произошла в ночь на 29 января и была отражена при участии армии и международных союзников.
Служба внешней разведки заявила, что Париж активизировал планы по дестабилизации ситуации в странах Сахаро-Сахельской зоны Африки с помощью террористических группировок и украинских инструкторов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ