Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил, что не может назвать проводимые действия.

«Текущие инициативы являются временными, экстренными, и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время. Также, давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в армии», – указал он в своем Telegram-канале. По его словам, меры коснулись также украинских пользователей.

«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Вышеупомянутые меры – это скоростное ограничение до 75-90 км/ч, при достижении которых терминал перестает работать, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель». «Летать не могут как российские, так и украинские «крылья», которые развивают значительно большую скорость», – говорится в посте.



Автор утверждает, что сейчас прорабатываются «белые списки» украинских терминалов. «Это будет означать, что работать над Украиной будут только те Starlink, которые предварительно внесены в специальную базу, что сведет на нет их применение на российских БПЛА», – отмечается в посте.

«Пока сложно сказать, получится ли в будущем обойти эту систему. Если нет, то эпоха БМ-35 и «Молний-2» на Starlink окажется яркой, но короткой вспышкой на фоне общего превосходства ВСУ в дронах с такой спутниковой связью. Также есть большой риск, что «белые списки» «потушат» не только терминалы для дронов, но вообще все Starlink, используемые российскими силами стационарно для фронтового интернета. Но сейчас какие-то прогнозы давать смысла нет», – резюмируется сообщение.

«При скорости выше 90 км/ч связь через Starlink отключается. Без дополнительных доработок это делает невозможным применение системы на БПЛА самолетного типа. При этом, дроны вертолетного типа, включая FPV и тяжелые коптеры, продолжают работать», – утверждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Впрочем, украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале отметил: российские силы собираются продолжать использовать Starlink на ударных дронах. «Они уже планируют определенный сценарий и тактику», – считает автор.



Ранее Бескрестнов сообщал, что российские силы нанесли удар беспилотниками «Шахед» со Starlink по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого. По его словам, БПЛА на ручном управлении в режиме реального времени уничтожили два вертолета в «глубоком украинском тылу».

Telegram-канал «Северный ветер» сообщал, что БПЛА со Starlink на аэродроме в районе Миргорода Полтавской области были уничтожены мобильная радиолокационная станция кругового обзора П-18 «Терек», а также находящиеся на вооружении ВСУ истребители F-16 и Су-27.

«В последнее время армия России активно использует эти БПЛА, в том числе, для разведки и выбора целей будущих ударов. Дрон имеет скорость 150-200 км/ч, в то время как обычные разведывательные БПЛА летают – 40-60 км/ч», – поясняет, в свою очередь, канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По данным ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи, и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.





«Ограничение скорости носителя Starlink затруднит размещение терминала на беспилотниках. Реализация же «белого списка» модемов затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – отметил военный эксперт Василий Кашин.

«Допускаю, что эти меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но повлекут осложнения и для российских сил. Starlink давал возможность превратить беспилотник вроде «Герани» в огромный FPV-дрон. Оператор мог завести его далеко вглубь украинской территории и нанести удар. Они успешно использовались, в частности, для атак по таким объектам, как железнодорожные составы», – указал спикер.

«У России пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы с точки зрения системы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

«Но у России есть «Комета» – навигационный модуль, который устанавливается на БПЛА. Он хорошо защищен от помех, но не позволяет управлять беспилотником в полете. Теоретически российские специалисты могут проводить дроны большую часть пути с использованием этого инструмента, чтобы выйти в заданный район. Затем на две минуты включать Starlink, который передает картинку в онлайн-режиме для наведения на цель», – детализировал Кашин.

«Украинская военная инфраструктура в значительной части «завязана» на Starlink.

С ее помощью идет обеспечение связи с подразделениями, управление различными беспилотными системами, такими как дроны, безэкипажные катера и наземные робототехнические комплексы, что позволило значительно расширить радиус их применения», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации.

«Вместе с тем, в какой-то момент стало понятно, что «в эту игру можно играть вдвоем» – российские разработчики принялись все чаще задействовать такие же системы связи на своих беспилотниках», – продолжил собеседник.

«Скоростные ограничения предполагают, что система остается частично работоспособной. Отсекается лишь применение Starlink на быстродвижущихся БПЛА самолетного типа. Высказывались предположения, что вероятно, это временная мера, так как она не различает государственную принадлежность дронов, использующих терминалы, и блокирует в том числе и украинские беспилотники», – продолжил он.

«Что касается «белых списков», то имеются сомнения в применимости такой меры. Во-первых, она будет отчасти осложнять жизнь и украинским пользователям, которые не всегда получают терминалы централизованно из США. Во-вторых, решение отнюдь не станет для нас абсолютной преградой и будет иметь возможности обхода», – указал спикер.

«Сложившаяся ситуация должна привести обе стороны конфликта на Украине к логичному выводу о том, что задействование импортного военного хайтека, несмотря на некоторые частные преимущества, одновременно несет и очевидные риски, связанные с изменчивостью политической конъюнктуры. Единственный способ их купировать – развивать суверенные технологические решения», – подчеркнул он.

«Эта история может привести к финансовым и репутационным потерям самого Маска.

Он получает деньги от продажи каждого терминала Starlink. К тому же, мнения об украинском кризисе по всему миру далеко не единообразны. Поэтому, думаю, немало нынешних и потенциальных пользователей системы по всему миру могут отказаться от нее из-за одностороннего решения главы компании о помощи ВСУ», – заметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«При этом, думаю американские специалисты вполне могут выборочно блокировать терминалы связи на территории, которую Киев считает входящей в состав Украины. По аналогии с тем, как у нас в стране практикуется «период охлаждения» для сим-карт, которые были в роуминге или не использовались 72 часа. Они снова активируются после авторизации с помощью капчи по ссылке, отправленной оператором. Это, кстати, сделано для защиты от беспилотников», – заметил он.

«Впрочем, российские специалисты смогут вывозить дроны для прохождения идентификации на неблокированные территории, если таковые будут, получать смс от системы и увозить БПЛА обратно в расположение военных», – детализировал собеседник.

«Кроме того, нужно помнить, что Starlink для нас – резервная система связи. Россия развивает в зоне СВО свою собственную мобильную сеть через Mesh-модемы. Дроны создают цепочку, позволяющую в пределах прямой видимости отправлять сигналы непосредственно от одного БПЛА к другому. Она дает возможность передавать видеоизображение, телеметрию, и вносить корректировки при наведении «Гераний» на цель. И эта конструкция весьма устойчива к воздействию РЭБ», – объяснил спикер.