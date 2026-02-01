  • Новость часаВ России изменились правила возврата технически сложных товаров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    Путин позвонил Наине Ельциной
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    1 февраля 2026, 19:10 • Общество

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч. Также планируется ввести «белые списки» для блокировки отдельных дронов. При этом, в Киеве сообщили, что эти меры создали проблемы для ВСУ и гражданского населения. Насколько происходящее осложнит задачи российским военным и есть ли варианты для обхода создаваемых блокировок?

    Советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил, что не может назвать проводимые действия.

    «Текущие инициативы являются временными, экстренными, и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время. Также, давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в армии», – указал он в своем Telegram-канале. По его словам, меры коснулись также украинских пользователей.

    «Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Вышеупомянутые меры – это скоростное ограничение до 75-90 км/ч, при достижении которых терминал перестает работать, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель». «Летать не могут как российские, так и украинские «крылья», которые развивают значительно большую скорость», – говорится в посте.

    Автор утверждает, что сейчас прорабатываются «белые списки» украинских терминалов. «Это будет означать, что работать над Украиной будут только те Starlink, которые предварительно внесены в специальную базу, что сведет на нет их применение на российских БПЛА», – отмечается в посте.

    «Пока сложно сказать, получится ли в будущем обойти эту систему. Если нет, то эпоха БМ-35 и «Молний-2» на Starlink окажется яркой, но короткой вспышкой на фоне общего превосходства ВСУ в дронах с такой спутниковой связью. Также есть большой риск, что «белые списки» «потушат» не только терминалы для дронов, но вообще все Starlink, используемые российскими силами стационарно для фронтового интернета. Но сейчас какие-то прогнозы давать смысла нет», – резюмируется сообщение.

    «При скорости выше 90 км/ч связь через Starlink отключается. Без дополнительных доработок это делает невозможным применение системы на БПЛА самолетного типа. При этом, дроны вертолетного типа, включая FPV и тяжелые коптеры, продолжают работать», – утверждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

    Впрочем, украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале отметил: российские силы собираются продолжать использовать Starlink на ударных дронах. «Они уже планируют определенный сценарий и тактику», – считает автор.

    Ранее Бескрестнов сообщал, что российские силы нанесли удар беспилотниками «Шахед» со Starlink по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого. По его словам, БПЛА на ручном управлении в режиме реального времени уничтожили два вертолета в «глубоком украинском тылу».

    Telegram-канал «Северный ветер» сообщал, что БПЛА со Starlink на аэродроме в районе Миргорода Полтавской области были уничтожены мобильная радиолокационная станция кругового обзора П-18 «Терек», а также находящиеся на вооружении ВСУ истребители F-16 и Су-27.

    «В последнее время армия России активно использует эти БПЛА, в том числе, для разведки и выбора целей будущих ударов. Дрон имеет скорость 150-200 км/ч, в то время как обычные разведывательные БПЛА летают – 40-60 км/ч», – поясняет, в свою очередь, канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

    Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По данным ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи, и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.


    «Ограничение скорости носителя Starlink затруднит размещение терминала на беспилотниках. Реализация же «белого списка» модемов затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – отметил военный эксперт Василий Кашин.

    «Допускаю, что эти меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но повлекут осложнения и для российских сил. Starlink давал возможность превратить беспилотник вроде «Герани» в огромный FPV-дрон. Оператор мог завести его далеко вглубь украинской территории и нанести удар. Они успешно использовались, в частности, для атак по таким объектам, как железнодорожные составы», – указал спикер.

    «У России пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы с точки зрения системы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

    «Но у России есть «Комета» – навигационный модуль, который устанавливается на БПЛА. Он хорошо защищен от помех, но не позволяет управлять беспилотником в полете. Теоретически российские специалисты могут проводить дроны большую часть пути с использованием этого инструмента, чтобы выйти в заданный район. Затем на две минуты включать Starlink, который передает картинку в онлайн-режиме для наведения на цель», – детализировал Кашин.

    «Украинская военная инфраструктура в значительной части «завязана» на Starlink.

    С ее помощью идет обеспечение связи с подразделениями, управление различными беспилотными системами, такими как дроны, безэкипажные катера и наземные робототехнические комплексы, что позволило значительно расширить радиус их применения», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации.

    «Вместе с тем, в какой-то момент стало понятно, что «в эту игру можно играть вдвоем» – российские разработчики принялись все чаще задействовать такие же системы связи на своих беспилотниках», – продолжил собеседник.

    «Скоростные ограничения предполагают, что система остается частично работоспособной. Отсекается лишь применение Starlink на быстродвижущихся БПЛА самолетного типа. Высказывались предположения, что вероятно, это временная мера, так как она не различает государственную принадлежность дронов, использующих терминалы, и блокирует в том числе и украинские беспилотники», – продолжил он.

    «Что касается «белых списков», то имеются сомнения в применимости такой меры. Во-первых, она будет отчасти осложнять жизнь и украинским пользователям, которые не всегда получают терминалы централизованно из США. Во-вторых, решение отнюдь не станет для нас абсолютной преградой и будет иметь возможности обхода», – указал спикер.

    «Сложившаяся ситуация должна привести обе стороны конфликта на Украине к логичному выводу о том, что задействование импортного военного хайтека, несмотря на некоторые частные преимущества, одновременно несет и очевидные риски, связанные с изменчивостью политической конъюнктуры. Единственный способ их купировать – развивать суверенные технологические решения», – подчеркнул он.

    «Эта история может привести к финансовым и репутационным потерям самого Маска.

    Он получает деньги от продажи каждого терминала Starlink. К тому же, мнения об украинском кризисе по всему миру далеко не единообразны. Поэтому, думаю, немало нынешних и потенциальных пользователей системы по всему миру могут отказаться от нее из-за одностороннего решения главы компании о помощи ВСУ», – заметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «При этом, думаю американские специалисты вполне могут выборочно блокировать терминалы связи на территории, которую Киев считает входящей в состав Украины. По аналогии с тем, как у нас в стране практикуется «период охлаждения» для сим-карт, которые были в роуминге или не использовались 72 часа. Они снова активируются после авторизации с помощью капчи по ссылке, отправленной оператором. Это, кстати, сделано для защиты от беспилотников», – заметил он.

    «Впрочем, российские специалисты смогут вывозить дроны для прохождения идентификации на неблокированные территории, если таковые будут, получать смс от системы и увозить БПЛА обратно в расположение военных», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, нужно помнить, что Starlink для нас – резервная система связи. Россия развивает в зоне СВО свою собственную мобильную сеть через Mesh-модемы. Дроны создают цепочку, позволяющую в пределах прямой видимости отправлять сигналы непосредственно от одного БПЛА к другому. Она дает возможность передавать видеоизображение, телеметрию, и вносить корректировки при наведении «Гераний» на цель. И эта конструкция весьма устойчива к воздействию РЭБ», – объяснил спикер.

    Главное
    Госдолг Германии достиг исторического максимума
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    Немецкий концерн Bosch объявил о сокращении 20 тыс. рабочих мест
    Финская армия опровергла просьбы «жалеть» военных США на учениях в Арктике
    Грузия восстановила Академию госбезопасности
    Боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF
    Задержана администратор сауны после гибели подростков в Прокопьевске

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

    Компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч. Также планируется ввести «белые списки» для блокировки отдельных дронов. При этом, в Киеве сообщили, что эти меры создали проблемы для ВСУ и гражданского населения. Насколько происходящее осложнит задачи российским военным и есть ли варианты для обхода создаваемых блокировок? Подробности

    Перейти в раздел

    Из-за предательства США исчезло еще одно недогосударство

    Новые власти Сирии смогли то, что не удалось Башару Асаду: подчинить главного союзника американцев в регионе – курдов. Однако Израиль, в отличие от США, сдаваться не собирается, он обеспечил сирийскому правительству другую территориальную проблему, вложившись в создание нового квазигосударства. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации