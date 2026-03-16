Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

Тимофей Бордачёв
Верования в США тонут в Ормузском проливе
Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.
Игорь Караулов
Евреи и персы воюют впервые в истории
До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.
Сергей Лебедев
Россия возвращает влияние в Сирии
Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.