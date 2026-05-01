  БПЛА ВСУ атаковали морской терминал Туапсе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    17 комментариев
    1 мая 2026, 06:51 • Новости дня

    Посол Мешков заявил о попытках Франции помешать миру России с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Франция активно препятствует заключению долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, предпринимая конкретные шаги для срыва договоренностей., заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

    Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Франция является одной из главных сил в Евросоюзе, мешающих достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной, передает РИА «Новости». По словам дипломата, Париж играет ведущую роль в недопущении урегулирования ситуации.

    «Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной», – подчеркнул Мешков.

    Дипломат добавил, что французские власти предпринимают шаги, которые приводят к срыву различных договоренностей, направленных на мирное урегулирование.

    Мешков указал на отсутствие у Брюсселя реальных планов урегулирования украинского конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Эмманюэля Макрона по усилению давления на Москву препятствием для мирного процесса.

    Недавний визит официального представителя Франции в Россию прошел без позитивных сигналов о готовности к завершению боевых действий.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    Комментарии (15)
    30 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Киева без восстановления прав венгерской диаспоры на территории Украины.

    Венгерская партия «Тиса» не станет голосовать за присоединение Киева к Европейскому союзу без твердых гарантий, передает Bloomberg.

    Ожидается, что новый венгерский лидер сохранит жесткую позицию своего предшественника Виктора Орбана по украинскому вопросу. На встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе политик выдвинул ряд условий, касающихся доступа диаспоры к образованию на родном языке.

    В июне Мадьяр планирует обсудить проблему закарпатских венгров лично с Владимиром Зеленским. «Пришло время для Украины положить конец ограничениям, которые действуют уже более десяти лет», – заявил политик. Он также призвал вернуть этническим венграм все культурные и языковые права.

    При этом в Брюсселе надеялись, что смена власти в Будапеште ускорит процесс европейской интеграции соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр захотел провести переговоры с Владимиром Зеленским. Целью встречи станет решение проблем национального меньшинства в Закарпатье.


    Комментарии (3)
    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    Комментарии (11)
    30 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому

    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Приглашение Владимира Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой. По мере приближения парламентских выборов в стране эта линия лишь ужесточается, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев. Напомним, в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества с возможным участием Зеленского.

    «Саммит ЕС – Армения носит в значительной степени предвыборный характер. Евросоюз пытается продемонстрировать свою поддержку Никола Пашиняна, поэтому на предстоящем мероприятии Брюссель, вероятно, пообещает Еревану что-то серьезное», – сказал глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «В этом контексте приглашение Арменией Владимира Зеленского выглядит логичным продолжением линии на сближение с ЕС. Внимание к этому человеку стало своеобразной политической данью Пашиняна за помощь со стороны Европы. Это открытый, уже ничем неограниченный шаг в сторону разрыва отношений с Россией», – добавил он.

    «При этом показателен контраст во взаимоотношениях ЕС с Грузией, где тема Украины также активно использовалась в электоральной повестке. Однако там стране прямо предлагали вступить в конфронтацию с Москвой, тогда как Армения может избежать противостояния», – отметил собеседник.

    «Конечно, реакция на происходящее внутри Армении будет неоднородной из-за различий в позициях сторонников и оппонентов Пашиняна. Ключевым остается вопрос, как на приглашение Зеленского отреагируют неопределившиеся избиратели и сможет ли премьер привлекательно «обернуть» происходящее для этой части населения», – резюмировал Силаев.

    Напомним, 4 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Антониу Кошта выступят сопредседателями встречи, которая пройдет перед первым в истории двусторонним саммитом Армения – ЕС 4-5 мая.

    Пашинян ожидает, что глава киевского режима Владимир Зеленский также посетит саммит, передает РИА «Новости». Политик также отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества».

    Ранее, 20 апреля, Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, напомнила, что Ереван де-юре остается участником Договора. «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Комментарии (12)
    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    Комментарии (37)
    30 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В армянской столице готовятся принять высокопоставленных гостей, включая президента Украины Владимира Зеленского, на предстоящем саммите Европейского политического сообщества, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости». Мероприятие пройдет в Ереване 4 мая.

    Политик отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества», включая украинского лидера. Кроме того, четвертого и пятого мая армянская столица примет первый саммит Армения – ЕС.

    На этой встрече Европейский союз представят президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что стороны обсудят вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

    Ранее Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в ОДКБ.

    Комментарии (19)
    30 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше

    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассказал, что при задержании перепутал сотрудниц спецслужбы Польши с посетительницами ресторана.

    Освобожденный археолог Александр Бутягин в интервью «Вестям» поделился деталями своего задержания в Польше. Он сообщил, что утром в гостинице, где должен был читать лекцию о Помпеях, спустился позавтракать и одновременно работал над презентацией. Тогда к нему подошли две женщины, которых он сначала принял за посетительниц ресторана, за чей столик мог по ошибке сесть.

    «Первая мысль была: может, я за их столик сел? Но это были подполковник и майор ABW, это спецслужба польская, они предъявили мне свои жетоны и сказали, что хотят поговорить. Позавтракать мне уже не дали, повели в номер, обыскали… все собрали и повезли меня в их штаб-квартиру», – рассказал Бутягин.

    По словам ученого, условия содержания в варшавской тюрьме были «спартанскими», хотя ему разрешили звонить родственникам и получать письма. Однако первый звонок домой он смог сделать только через три месяца после задержания, а позднее у него появилась возможность чаще общаться с родными. Письма также регулярно приходили, что поддерживало его морально.

    Напомним, что Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму. После решения суда о допустимости экстрадиции и подачи апелляции, которая не была рассмотрена, он был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

    Ранее в интервью Бутягин заявил, что в случае экстрадиции на Украину его ждали бы гораздо более суровые условия, чем в польской тюрьме. Он связал свое преследование с попыткой формирования негативного образа России украинскими археологами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бутягина обменяли на задержанных в России сотрудников молдавских спецслужб. При этом, польские власти оставили под арестом телефон и ноутбук Бутягина.


    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    Комментарии (4)
    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    Комментарии (13)
    30 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Франция утратила рост экономики

    @ Peter Kneffel/DPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Рост французского ВВП полностью остановился в первом квартале на фоне резкого ускорения инфляции до 2,5% и падения внутреннего спроса.

    Отсутствие экономического роста стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших сохранение темпов на уровне 0,2%, передает Bloomberg.

    Ситуация усугубляется тем, что Европа сталкивается с угрозой стагфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    В апреле рост цен во Франции достиг максимальной отметки с середины 2024 года. Основной удар пришелся на потребительские расходы, которые сократились на 0,1%, а также на инвестиции домохозяйств, упавшие на 0,7%. Экспорт страны рухнул на 3,8%, что оказало негативное влияние на общие показатели.

    «Экономический рост Франции неожиданно застопорился, поскольку внутренний спрос разочаровал на фоне повышенной неопределенности, связанной с лимитом расходов и началом войны в Иране», – заявил экономист Жан Дальбар.

    Он добавил, что энергетический шок продолжит оказывать давление на спрос в ближайшие два квартала.

    На фоне французских трудностей другие европейские страны показали смешанные результаты. Испанская экономика выросла на 0,6%, опередив прогнозы аналитиков. При этом Германия уже снизила свой прогноз роста на 2026 год в два раза, до 0,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции заморозили 6 млрд евро государственных расходов из-за ближневосточного кризиса.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о достижении экономикой Европы состояния стагфляционного шока.

    Международный валютный фонд спрогнозировал снижение роста ВВП Евросоюза до 1,1% в 2026 году.

    Комментарии (14)
    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    Комментарии (4)
    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 22:17 • Новости дня
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»

    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию, сообщили в Роскосмосе.

    Первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний прошел успешно, сообщил в Max Роскосмос.

    По данным Роскосмоса, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе акватории Тихого океана.

    В Роскосмосе подчеркнули, что «Союз-5» оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, а ее преимущества включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

    Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

    Комментарии (12)
    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур

    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

    Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний, передает ТАСС.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    Ранее Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5». В начале апреля «Союз-5» установили на стартовый стол Байконура.

    Комментарии (8)
    Главное
    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Перейти в раздел

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации