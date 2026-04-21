Politico: Франция заморозила 6 млрд евро расходов из-за кризиса на Ближнем Востоке

Tекст: Валерия Городецкая

«На данном этапе мы не можем закрывать глаза ни на войну, ни на долг. Столкнувшись с затратами кризиса в 6 млрд евро, мы планируем остановить расходы на такую же сумму», – заявил министр бюджета Давид Амьель, сообщает Politico.

Министр финансов Ролан Лескюр подчеркнул, что речь пока идет о мерах предосторожности, а не о конкретных сокращениях, однако такие решения возможны в будущем. Он уточнил, что правительство снизило прогноз роста экономики Франции до 0,9% на 2026 год и повысило инфляционный прогноз до 1,9%.

Чиновник Минэкономики сообщил на условиях анонимности, что 4 млрд евро будут заморожены в общем бюджете, еще 2 млрд затронут бюджет социальной защиты, финансирующий здравоохранение и пенсии. Пока не ясно, какие именно министерства больше всего почувствуют эти меры, и когда будет принято окончательное решение по возможным сокращениям расходов.

Из общей суммы дополнительных расходов 3,6 млрд евро составляют выплаты по процентам по госдолгу, 1 млрд связан с инфляцией, другой 1 млрд – с ростом военных расходов, остальные средства предназначены для поддержки граждан и бизнеса.

Позднее премьер-министр Себастьен Лекорню объявит о продлении субсидий на топливо для наиболее пострадавших отраслей хотя бы на май, а пакет поддержки, по словам Лескюра, может быть расширен.

Европейский центральный банк и Международный валютный фонд ранее предостерегли от расширения субсидий, заявив о высокой стоимости таких мер и сложности их отмены. В ЕЦБ подчеркнули, что субсидии должны быть «временными, адресными и адаптированными».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

Газета The Times писала, что власти Британии готовят план на случай нехватки продуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.