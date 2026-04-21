    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    ВМС США впервые испытали боевой лазер LOCUST на авианосце
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    Путин вручил премию «Служение» ветерану спецоперации из Калужской области
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Испания возобновила попытки наказать Израиль
    Зеленский предложил усилить ЕС за счет Украины, Турции, Норвегии и Британии
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 15:45 • Новости дня

    Франция заморозила 6 млрд евро расходов из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция замораживает расходы на сумму 6 млрд евро в этом году из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico.

    «На данном этапе мы не можем закрывать глаза ни на войну, ни на долг. Столкнувшись с затратами кризиса в 6 млрд евро, мы планируем остановить расходы на такую же сумму», – заявил министр бюджета Давид Амьель, сообщает Politico.

    Министр финансов Ролан Лескюр подчеркнул, что речь пока идет о мерах предосторожности, а не о конкретных сокращениях, однако такие решения возможны в будущем. Он уточнил, что правительство снизило прогноз роста экономики Франции до 0,9% на 2026 год и повысило инфляционный прогноз до 1,9%.

    Чиновник Минэкономики сообщил на условиях анонимности, что 4 млрд евро будут заморожены в общем бюджете, еще 2 млрд затронут бюджет социальной защиты, финансирующий здравоохранение и пенсии. Пока не ясно, какие именно министерства больше всего почувствуют эти меры, и когда будет принято окончательное решение по возможным сокращениям расходов.

    Из общей суммы дополнительных расходов 3,6 млрд евро составляют выплаты по процентам по госдолгу, 1 млрд связан с инфляцией, другой 1 млрд – с ростом военных расходов, остальные средства предназначены для поддержки граждан и бизнеса.

    Позднее премьер-министр Себастьен Лекорню объявит о продлении субсидий на топливо для наиболее пострадавших отраслей хотя бы на май, а пакет поддержки, по словам Лескюра, может быть расширен.

    Европейский центральный банк и Международный валютный фонд ранее предостерегли от расширения субсидий, заявив о высокой стоимости таких мер и сложности их отмены. В ЕЦБ подчеркнули, что субсидии должны быть «временными, адресными и адаптированными».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Газета The Times писала, что власти Британии готовят план на случай нехватки продуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    21 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата торгового судна Touska в Оманском заливе Тегеран добивается немедленного освобождения всех захваченных американцами моряков и членов их семей.

    Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило факт задержания иранского торгового судна Touska, передает РИА «Новости»,.

    Американская сторона заявлет, что корабль пытался прорвать блокаду в акватории Оманского залива.

    «Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей», – подчеркивается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически осудило инцидент, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как морское пиратство. Дипломаты отметили, что подобный шаг нарушает не только устав ООН и нормы международного права, но и действующий режим прекращения огня.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил о готовности предпринять необходимые ответные меры против американских военных. Это произойдет после получения гарантий безопасности захваченного экипажа.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. В апреле стороны договорились о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американский эсминец открыл огонь по машинному отделению судна из-за игнорирования предупреждений. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали американские военные корабли беспилотниками.

    21 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа
    Tекст: Антон Антонов

    Иран категорически отвергает возможность переговоров с США в условиях угроз с американской стороны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Мы не будем вести переговоры под угрозой», – приводит слова спикера РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Он также отметил, что в течение последних двух недель государство активно готовится к изменению ситуации. По его словам, Тегеран планирует «разыграть новые карты на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном до полного снятия морской блокады. МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. Визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана ожидается во вторник, 21 апреля.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    21 апреля 2026, 08:46 • Новости дня
    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде

    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде
    Tекст: Ольга Иванова

    Второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

    Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик отправится в Пакистан во вторник утром.

    Иранскую переговорную группу возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях американских угроз.

    Американские военные самолеты доставили в Пакистан технику для визита делегации США.

    Глава Минэнерго США Крис Райт назвал Джей Ди Вэнса руководителем американской группы переговорщиков.

    21 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    ВМС США перехватили неопознанный танкер из-за подозрений в связи с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Соединенных Штатов остановили и досмотрели судно без опознавательных знаков, подозреваемое в нелегальных перевозках и материальной поддержке иранской стороны.

    Инцидент произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских войск, передает ТАСС. Военное ведомство США подтвердило факт проведения операции в отношении судна Tifani.

    «Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani без странового обозначения в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентов», – говорится в сообщении Пентагона.

    Американские военные намерены и дальше предпринимать активные шаги для пресечения незаконных логистических цепочек. В Вашингтоне считают, что подобные сети поставок используются для оказания материальной поддержки Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили в Оманском заливе идущий под флагом Ирана сухогруз Touska. Тегеран потребовал немедленного освобождения захваченного торгового судна. Ранее Пентагон задержал в Индийском океане танкер Veronica III с иранской нефтью.

    21 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде
    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник нефтеналивное судно исламской республики успешно пересекло Ормузский пролив вопреки американским ограничениям и достигло одного из южных портов.

    Иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на вторник миновал Ормузский пролив и вошел в территориальные воды исламской республики, передает ТАСС.

    После прохождения Аравийского моря судно в полной безопасности достигло иранских территориальных вод. В настоящее время танкер уже несколько часов находится в одном из южных портов страны.

    Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале морской блокады Ирана 13 апреля. Американские военные препятствуют движению всех судов, направляющихся к портам исламской республики или отходящих от ее берегов. Это решение было принято после американо-иранских переговоров в Исламабаде 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили иранский сухогруз Touska в Оманском заливе. Министерство иностранных дел исламской республики потребовало немедленного освобождения данного судна.

    Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось о полной остановке движения кораблей в первые сутки морской блокады.

    20 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    ОАЭ пригрозили США отказом от доллара при нефтяных расчетах

    Tекст: Антон Антонов

    Власти ОАЭ допустили использование альтернативных валют для проведения нефтяных сделок в случае нехватки американских средств, они предупредили об этом США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

    Подобный сценарий представляет собой «скрытую угрозу доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его почти исключительного использования в нефтяных операциях», передает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

    Пока официального запроса на создание своп-линии от Эмиратов не поступало. Этот механизм позволил бы местному центробанку получить дешевый доступ к американской валюте для поддержки дирхама или пополнения резервов при кризисе ликвидности.

    В беседах с американскими коллегами представители ближневосточной страны называют такую идею предварительной мерой, направленной на предотвращение рисков.

    Национальная валюта Эмиратов привязана к доллару, а резервы государства достигают 270 млрд долларов. Однако геополитическая напряженность спровоцировала отток капитала, создав дополнительное давление на экономику. Аналитики S&P Global считают финансовую гибкость страны надежным буфером, но предупреждают, что длительные перебои в экспорте энергоносителей несут серьезные риски.

    Кроме того, Абу-Даби начал обсуждать с Вашингтоном получение поддержки на случай глубокого кризиса из-за обострения конфликта с Ираном. Эмиратские дипломаты подчеркнули, что пока государству удается избегать худших экономических последствий, но в будущем может потребоваться финансовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, страны Шанхайской организации сотрудничества готовы идти по пути создания альтернативного доллару финансового фундамента.

    Саудовская Аравия отказалась от продления пятидесятилетнего нефтедолларового пакта с США. Индия оплачивает большую часть российской нефти дирхамами ОАЭ.

    20 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Тегераном и странами Персидского залива, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

    «Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива», – сообщается на сайте российского МИД.

    Также в сообщении указывается, что иранская сторона выразила готовность делать все возможное для обеспечения беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В ходе телефонного разговора 13 апреля Лавров и Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    МИД призывал обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке.

    21 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    WSJ: Крупные энергокомпании расширяют инвестиции за пределами Ближнего Востока

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущие мировые энергетические корпорации активно расширяют географию добычи нефти, инвестируя десятки миллиардов долларов в проекты вне ближневосточного региона, пишет Wall Street Journal.

    Компании ищут альтернативные регионы для инвестиций. Причиной изменения стратегии стали проблемы с судоходством в Ормузском проливе и риски повреждения инфраструктуры из-за конфликта США и Израиля с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Так, американская Exxon Mobil планирует вложить до 24 млрд долларов в глубоководные проекты у берегов Нигерии. Chevron наращивает присутствие в Венесуэле и уже выделила семь млрд долларов на морские месторождения. Британская BP вошла в проекты шельфа Намибии, а TotalEnergies договорилась о разведке с Турцией.

    Помимо Африки и Южной Америки, корпорации присматриваются к Средиземноморью. На прошлой неделе Exxon Mobil приблизилась к старту добычи у побережья Греции.

    Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что эти проекты принесут нефтяным гигантам суммарно 120 млрд долларов прибыли в ближайшие годы. Высокие цены на нефть обеспечивают компании средствами для разведки в ранее недоступных регионах, компенсируя прошлые потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки Ормузского пролива. Американское руководство обратилось к крупнейшим энергетическим корпорациям с просьбой нарастить объемы производства сырья. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

    20 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Аракчи рассказал Лаврову о нарушениях прекращения огня со стороны США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора проинформировал Сергея Лаврова о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны США, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

    В сообщении иранского МИД отмечается, что Аракчи рассказал Лаврову о событиях в регионе и выразил обеспокоенность незаконным поведением США, передает ТАСС.

    В ходе разговора Аракчи заявил, что незаконное поведение США и противоречивые позиции их лидеров несовместимы с требованиями дипломатии.

    По его словам, Иран, наблюдая за поведением другой стороны, примет решение для защиты национальной безопасности».

    Кроме этого, обсуждалось двустороннее сотрудничество между Тегераном и Москвой, направленное на восстановление мира и стабильности в регионе. Обе стороны подтвердили намерение продолжить совместные усилия по обеспечению безопасности.

    Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что США обратились к Ирану с просьбой разработать новый мирный план.

    Президент США заявил, что не собирается продлять договоренность о перемирии с Тегераном, срок действия которых истекает в ближайшую среду.

    Американский лидер отметил, что блокада в отношении Ирана не будет снята до заключения сделки.

    21 апреля 2026, 06:33 • Новости дня
    Дуров предупредил Францию о последствиях взлома зашифрованных чатов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки французских властей получить контроль над личной перепиской граждан спровоцируют беспрецедентные кражи персональной информации миллионов пользователей, заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    «Французское национальное агентство по выпуску и хранению личных документов подверглось хакерской атаке – произошла утечка имен, адресов, электронных писем и номеров телефонов 19 млн человек», – указал Дуров, передает РИА «Новости».

    По его словам, если Париж добьется желаемого и получит ключи от зашифрованных сообщений, а также к цифровым ID, то будущие потери информации окажутся значительно страшнее.

    В прошлом году Дуров опровергал факты раскрытия личных сообщений пользователей в Telegram.

    В апреле Дуров заявлял, что французские власти выдвинули против него обвинения, за каждое из которых предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

    21 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Небензя заявил о снижении интереса к Украине в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский осознает, что тема Украины уходит на второй план в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам постпреда, Зеленский, вероятно, полагал, что способен «бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу».

    Российский дипломат подчеркнул, что после того как действия США и Израиля против Ирана и последствия этого конфликта изменили ситуацию, Зеленский начал активнее продвигать боевой опыт ВСУ, чтобы сохранить интерес Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт.

    21 апреля 2026, 04:47 • Новости дня
    Пентагон сообщил о 415 пострадавших военных США в ходе операции против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе американо-израильской операции против Ирана ранения получили 415 военнослужащих Соединенных Штатов, заявил Пентагон.

    Число пострадавших возросло на фоне объявленного ранее временного прекращения огня, передает РИА «Новости».

    Американское ведомство не уточняет обстоятельства и время получения ранений военнослужащими. Согласно обновленным статистическим данным, наибольшее число раненых зафиксировано в сухопутных войсках – 271 человек. В военно-морском флоте пострадали 63 военных, в военно-воздушных силах – 62, в морской пехоте – 19.

    Среди получивших ранения числятся 230 мужчин и 38 женщин. Информация по еще троим военнослужащим в настоящее время отсутствует. Число погибших в ходе операции американских военных остается неизменным и составляет 13 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе СМИ со ссылкой на Центральное командование ВС США сообщили о 399 раненых американских военнослужащих.

    Представители Корпуса стражей исламской революции заявляли, что общее число погибших и раненых среди американских и израильских военных с начала конфликта превышает 680 человек. Этот показатель включает как потери среди военнослужащих США, так и армии Израиля.

    21 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях нарастающего энергетического кризиса европейским государствам предложено отказаться от остановки действующих атомных реакторов ради сохранения стабильного энергоснабжения.

    Руководство Европейского союза обратилось к странам-участницам с просьбой продолжить эксплуатацию ядерных объектов, передает ТАСС. Соответствующая инициатива содержится в полученном агентством Reuters проекте предложений Брюсселя по противодействию текущему кризису.

    «Еврокомиссия призывает страны ЕС не останавливать свои атомные реакторы в условиях, когда Европа консолидирует свое энергоснабжение, чтобы справиться с последствиями иранской войны», – отмечается в тексте. Официальная публикация документа намечена на 22 апреля.

    Информацию о подготовке специального антикризисного энергетического плана ранее подтвердил европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сокращение доли атомной энергетики в ЕС стратегической ошибкой.

    Представитель ведомства Ана Кайза Итконен предупредила о затяжном характере вызванного конфликтом на Ближнем Востоке энергетического кризиса. Для поддержки экономики европейские чиновники предложили странам объединения ввести обязательную удаленную работу.

    21 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Politico: Война с Ираном ускорила разрыв США с миром

    Tекст: Ольга Иванова

    Конфликт Вашингтона с Тегераном подрывает глобальные позиции Соединенных Штатов, вызывая недовольство союзников и усиливая позиции конкурентов, таких как Китай, пишет Politico.

    Действия американской администрации в отношении Ирана наносят ущерб влиянию США на мировой арене, передает Politico.

    Война усугубляет напряженность в отношениях с другими странами на фоне второго президентского срока Дональда Трампа, что может привести к необратимому ослаблению позиций Вашингтона.

    Последствия конфликта ощущаются повсеместно: от Бангладеш до Словении введено нормирование топлива. В мусульманских странах при негласном одобрении властей набирают силу антиамериканские настроения. Союзники по НАТО ограничили помощь, отмечая, что Белый дом начал военные действия без предварительных консультаций.

    «Многие сыты по горло тем, насколько хаотичной была эта война, и напуганы потенциальными экономическими последствиями, но я не видел никаких крупных протестов в ответ», – заявил азиатский дипломат в Вашингтоне на условиях анонимности. Он добавил, что текущая ситуация ставит перед политиками сложные долгосрочные вопросы о надежности союза с США.

    Энергетический сектор серьезно пострадал из-за закрытия Ормузского пролива и ударов по объектам на Ближнем Востоке. Хотя краткосрочно влияние США на рынках нефти и газа выросло, другие страны ускоряют переход на возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, все больше ориентируясь на Китай.

    Дипломатические позиции Вашингтона также оказались под угрозой. Согласно документам Госдепартамента, в Таджикистане, Бахрейне, Индонезии и Азербайджане активно распространяются антиамериканские нарративы, что позволяет конкурентам усиливать свое влияние в стратегически важных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили иранский сухогруз в Оманском заливе.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду Ирана до заключения новой сделки.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях американских угроз.

    21 апреля 2026, 03:58 • Новости дня
    Спецборт МЧС вылетел в Ливан с гуманитарной помощью

    Tекст: Антон Антонов

    Транспортный самолет Ил-76 МЧС России направился в Бейрут, чтобы передать пострадавшему населению Ливана гуманитарную помощь и забрать на обратном пути россиян, сообщает МЧС.

    Воздушное судно везет нуждающимся, пострадавших в результате военного конфликта, передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки. На обратном пути из Бейрута в Москву самолет эвакуирует граждан России и членов их семей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально начало действовать 17 апреля. Однако позднее сообщалось, что  артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после старта перемирия.


    Лавров заявил о провале попыток США вытеснить Россию из Ливии
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном
    ВМС США перехватили неопознанный танкер
    Российский прибор для изучения Луны установили на китайский зонд
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС
    В Польше решили запретить пролет самолета Фицо в Москву на 9 Мая
    Названа причина смерти звезды сериала «Реальные пацаны» Мубинова

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

