Матвиенко сообщила о глобальных последствиях ближневосточного конфликта для всей планеты

Tекст: Ольга Иванова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле указала на глобальные последствия кризиса, передает РИА «Новости». «Последствия агрессий грозят всем. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, привела к масштабному энергетическому кризису, растет угроза миграционной катастрофы и экологического бедствия», – заявила она.

Спикер верхней палаты парламента добавила, что на глазах всего мира продолжают гибнуть мирные граждане, включая женщин, детей и стариков. При этом международное сообщество демонстрирует полную неспособность остановить эти преступления.

Особое внимание политик уделила трагедии в иранском городе Минаб, где в школе погибли невинные дети. По ее словам, правовые и моральные нормы отвергнуты теми, кто применяет силу в обход санкций Совета Безопасности ООН, и таким действиям нет оправданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева рассказала о крупнейшем сбое в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей.

Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.