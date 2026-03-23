ВПП ООН предупредила о риске голода из-за кризиса на Ближнем Востоке
Десятки тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран мира оказались заблокированы из-за кризиса на Ближнем Востоке, если перебои продолжатся, голод грозит миллионам людей, заявила директор по цепочкам поставок Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Коринн Флейшер.
Она добавила, что если перебои продолжатся, миллионам людей грозит голод. По ее словам, около 70 тыс. тонн пшеницы и консервов застряли в открытом море из-за сбоев в доставке и изменения маршрутов.
Она добавила, что если перебои продолжатся, миллионам людей грозит голод. По ее словам, около 70 тыс. тонн пшеницы и консервов застряли в открытом море из-за сбоев в доставке и изменения маршрутов.
Сорванные поставки затронули около 30 тыс. тонн контейнерных продуктов, включая консервы, горох и специализированное детское питание. Суда с этими товарами вынуждены обходить Красное море и следовать через мыс Доброй Надежды. Кроме того, примерно 21 тыс. тонн пшеницы, предназначенной для Йемена, остаются заблокированными в Омане, а грузы для Демократической Республики Конго задерживаются в портах Танзании.
Всемирная продовольственная программа предупреждает, что если нынешние перебои продлятся до июня, число страдающих от нехватки продовольствия может увеличиться на 45 млн и достичь 363 млн человек по всему миру. Сейчас остро нуждаются в помощи 318 млн человек. Организация отмечает, что в этом году ей необходимо собрать 13 млрд долларов для поддержки 110 млн человек.
При этом в 2025 году ВПП получила только 6,4 млрд долларов, что вынудило ее сократить программы помощи.
