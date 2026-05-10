В Приднестровье осудили отказ Молдавии возвращать таможенные сборы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Приднестровья выразили недовольство отказом Молдавии возвращать Тирасполю средства, изъятые в виде таможенных сборов, передает РИА «Новости». Как заявил председатель комиссии по внешней политике и международным связям Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, в республике считают действия Кишинева направленными на дестабилизацию ситуации и ухудшение положения жителей Приднестровья.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев направил запрос молдавским властям по поводу судьбы свыше 28 млн долларов, которые были изъяты у Приднестровья через таможенные пошлины с 2024 года. По итогам недавней встречи экспертных групп по экономике молдавская сторона дала понять, что возвращать эти средства не собирается, так как деньги уже потрачены на собственные нужды.

Сафонов отметил, что в Тирасполе расценивают сбор этих средств как попытку обанкротить республику и создать угрозу выплате пенсий и зарплат. По его словам, часть собранных денег, возможно, была присвоена, а основной задачей Кишинева он назвал экономическое давление на Приднестровье.

Депутат подчеркнул, что администрация президента Майи Санду не проявляет желания возвращать средства и намерена продолжать прежнюю политику.

