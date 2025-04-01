Санду отказала Приднестровью в помощи ЕС на 1,9 млрд евро

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Кишинев не будет делиться с Приднестровьем финансовой помощью от ЕС в размере 1,9 млрд евро, передает РИА «Новости».

Санду отметила, что Молдавия планирует использовать средства на реформы и поддержку «европейского пути», поскольку у властей нет возможности контролировать использование этих денег в Приднестровской Молдавской республике.

Совет ЕС ранее одобрил пакет помощи Молдавии для проведения реформ и укрепления европейского курса страны.

Однако, по словам Санду, ресурсы будут направлены только на те проекты, которые молдавские власти могут контролировать, чего не могут сделать в ПМР.

В нале февраля Евросоюз заявил, что готов оказать финансовую поддержку Приднестровью при условии соблюдения ряда требований.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье.