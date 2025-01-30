Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Захарова: Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье
Захарова: Кишинев использует энергетический кризис как оружие давления на Приднестровье
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Молдавии используют энергетический кризис для усиления давления на Приднестровье, блокируя российские попытки урегулирования.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что власти Молдавии заинтересованы в использовании энергетического кризиса для давления на Приднестровье. По ее словам, звучащие из Кишинева заявления о помощи Приднестровью остаются лишь декларациями, а на практике их действия ведут к усилению кризиса.
Захарова подчеркнула, что Россия предложила четкий механизм закупки и доставки газа в Приднестровье, но Кишинев воспрепятствовал его реализации. «Российская сторона предложила четкий механизм закупки газа и его доставки в Приднестровье в новых условиях. Кишинев воспрепятствовал реализации предложенной схемы», – сказала дипломат.
Россия крайне обеспокоена затяжкой решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей из-за закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию. Это приводит к нарастанию экономических и социальных трудностей в регионе, и причины противодействия молдавской стороны остаются непонятными, отмечается в комментарии Захаровой.
Ранее сообщалось, что Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.
Напомним, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.