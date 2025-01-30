Захарова: Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье

Захарова: Кишинев использует энергетический кризис как оружие давления на Приднестровье

Tекст: Дарья Григоренко

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что власти Молдавии заинтересованы в использовании энергетического кризиса для давления на Приднестровье. По ее словам, звучащие из Кишинева заявления о помощи Приднестровью остаются лишь декларациями, а на практике их действия ведут к усилению кризиса.

Захарова подчеркнула, что Россия предложила четкий механизм закупки и доставки газа в Приднестровье, но Кишинев воспрепятствовал его реализации. «Российская сторона предложила четкий механизм закупки газа и его доставки в Приднестровье в новых условиях. Кишинев воспрепятствовал реализации предложенной схемы», – сказала дипломат.

Россия крайне обеспокоена затяжкой решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей из-за закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию. Это приводит к нарастанию экономических и социальных трудностей в регионе, и причины противодействия молдавской стороны остаются непонятными, отмечается в комментарии Захаровой.

Ранее сообщалось, что Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.

Напомним, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.