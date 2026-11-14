Симпозиум «Создавая будущее» собрал в Москве участников из 109 стран

Международный симпозиум «Создавая будущее» в Москве посетили 8 тыс. участников

Мероприятие прошло 12–13 ноября в Национальном центре «Россия» по поручению президента Владимира Путина. Глава государства направил участникам приветственный адрес, отметив высокий международный статус события и значимость предлагаемых решений. Официальный старт работе дал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

«Приглашаем авторов, представителей разных профессий, стран и культур поделиться своими взглядами на будущее человечества. В новом цикле сосредоточимся на человеке в новом мире», – заявил Орешкин, объявляя о старте заявочной кампании третьего сезона конкурса эссе Открытого диалога.

Программа включала свыше 40 лекций и дискуссий в рамках трех треков: «Человек и ценности», «Прогресс» и «Культура и искусство». Ключевым событием стал II Музейный конгресс с участием представителей 83 российских и зарубежных музеев. Впервые работало Игровое лобби «Катка будущего», посвященное геймингу.

Участники симпозиума обсудили баланс инноваций и традиций, а также анонсировали запуск в 2027 году Школы юного мастера для знакомства молодежи с народными промыслами. Прошла Арт-резиденция «Всемирная сеть: код культуры», объединившая художников из пяти стран.

Завершилось мероприятие вручением II Всероссийской литературной премии в области научной фантастики, на которую претендовали более 120 произведений.