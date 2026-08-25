Создатель детского центра потребовал 7,5 млн рублей от боксера Цзю

Бизнесмен Козьяков подал иск к Константину Цзю на 7,5 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Исковое заявление к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю поступило в Лефортовский суд Москвы, передает РИА «Новости».

Истцом выступил основатель развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков, требующий от спортсмена порядка 7,5 млн рублей.

Адвокат бизнесмена Ольга Карлова озвучила подробности финансовых претензий. «Мы требуем взыскать со спортсмена 4,3 млн рублей неосновательного обогащения, а также 3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы в размере 79,5 тыс. рублей», – сказала юрист.

Требования обоснованы оказанием услуг двум детям Константина Цзю в период с мая 2019 по август 2022 года. В итоговую сумму также вошли затраты на индивидуальное сопровождение ребенка и транспортировку строительных материалов для крымского дома спортсмена.

В ноябре 2025 года по инициативе боксера против Козьякова возбудили уголовное дело. Знаменитый спортсмен утверждает, что ранее одолжил предпринимателю 7 млн рублей на развитие бизнеса, однако долг возвращен не был.

Защита создателя центра категорически отвергает обвинения. На очной ставке бизнесмен пояснил, что потратил полученные средства на ремонт предприятия, однако Цзю отрицает факт выполнения строительных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю подал иск к основателю детского центра из-за невозврата долга. Позже следователи вызвали спортсмена в полицию для проведения очной ставки.

В конце июля правоохранительные органы официально предъявили предпринимателю Игорю Козьякову обвинение в присвоении семи миллионов рублей.