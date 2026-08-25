Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Ветеринар назвала неожиданный способ улучшить оценки школьников
Ветеринар Марцинковская посоветовала использовать собак для лучшей учебы детей
Регулярное общение с домашними питомцами помогает учащимся эффективнее справляться с интеллектуальными задачами и значительно снижает уровень стресса во время занятий, заявила кандидат ветеринарных наук Инна Марцинковская.
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«Представлено большое количество исследований, подтверждающих положительное влияние на когнитивные способности детей при постоянном взаимодействии с собакой. Например, показано, что дети, читающие вслух питомцам, совершенствуют навыки чтения», – рассказала ветеринар. По ее словам, у подростков в присутствии живой собаки фиксируется более высокая активность лобной доли мозга.
Короткий контакт с питомцем снижает уровень кортизола и одновременно повышает выработку окситоцина. Это укрепляет эмоциональную связь и дарит чувство спокойствия. Подобная практика уже применяется в американских вузах, где студентам предлагают встречи с терапевтическими собаками в периоды высоких нагрузок.
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