Россия запретила ввоз испанской птицы из-за опасного вируса

Россия запретила ввоз испанской птицы из-за вируса

Tекст: Ольга Иванова

Ведомство приняло решение приостановить поставки из-за ухудшения эпизоотической ситуации в европейской стране, передает РИА «Новости». Запрет распространяется на провинции Сеговия, Авила, Саламанка и Вальядолид.

Под эмбарго попали все виды товаров, содержащие продукты переработки птицы. Исключение составила только продукция, прошедшая специальную обработку для уничтожения опасного вируса.

Дополнительно закрыт импорт кормов и добавок, кроме растительных смесей и продуктов химического синтеза. Также нельзя ввозить бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Россельхознадзор запретил ввоз живой птицы из Камбоджи из-за вируса болезни Ньюкасла.

В конце июля ведомство приостановило поставки молочной продукции с армянских предприятий.

В прошлом году Россия закрыла импорт животноводческой продукции из Евросоюза на фоне угрозы распространения ящура.