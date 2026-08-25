Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Россия запретила ввоз испанской птицы из-за опасного вируса
Россия запретила ввоз испанской птицы из-за вируса
Вспышка болезни Ньюкасла вынудила Москву временно приостановить закупки инкубационных яиц, готового мяса и живой птицы из четырех регионов Испании, говорится в указании Россельхознадзора.
Ведомство приняло решение приостановить поставки из-за ухудшения эпизоотической ситуации в европейской стране, передает РИА «Новости». Запрет распространяется на провинции Сеговия, Авила, Саламанка и Вальядолид.
Под эмбарго попали все виды товаров, содержащие продукты переработки птицы. Исключение составила только продукция, прошедшая специальную обработку для уничтожения опасного вируса.
Дополнительно закрыт импорт кормов и добавок, кроме растительных смесей и продуктов химического синтеза. Также нельзя ввозить бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Россельхознадзор запретил ввоз живой птицы из Камбоджи из-за вируса болезни Ньюкасла.
В конце июля ведомство приостановило поставки молочной продукции с армянских предприятий.
В прошлом году Россия закрыла импорт животноводческой продукции из Евросоюза на фоне угрозы распространения ящура.