Россия и Украина провели очные переговоры по вопросу воссоединения семей

Tекст: Валерия Городецкая

Переговоры были организованы при посредничестве Катара, сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. «Участие Катара в процессе воссоединения невозможно переоценить, государство глубоко погрузилось в детали, помогает в переговорах, организации и оплате трансфера, проживания и питания родителей, детей, сопровождающих лиц», – отметила она.

По информации детского омбудсмена, в настоящее время ведется работа над воссоединением 29 детей, живущих в России, с семьями на Украине, и 11 детей, находящихся на Украине, с близкими в России.

«Как видим, ни о каких тысячах «депортированных» детей речи не идет, эти цифры – не более чем миф. И важно, что Катар этому свидетель», – подчеркнула она.

В ходе встречи с Госминистром по международному сотрудничеству в МИД Катара Лолвой Аль-Хатер была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве. «Попросила о содействии в воссоединении с семьями в России восьмерых детей, которые в настоящее время находятся на территории Евросоюза», – сообщила Львова-Белова.

Она также выразила благодарность Аль-Хатер за участие в воссоединении семей. «Государство организовало отдых и лечение для уже воссоединившихся семей – дети и родители счастливы, купаются и греются под жаркими солнечными лучами Дохи», – написала детский омбудсмен.

Ранее Львова-Белова помогла вернуть в Россию более 30 детей из Сирии.