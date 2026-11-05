Песков: Конкретных планов по контактам Путина и Эрдогана пока нет

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил, что при необходимости контакты между двумя лидерами могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».

«Нет, каких-то конкретных планов об этих контактах пока нет, но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы», – заявил он в ответ на вопрос о возможных переговорах Путина и Эрдогана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президенты России и Турции обсудили отношения между странами на встрече в Ашхабаде.

В ноябре прошлого года турецкий источник сообщил о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердить российскому лидеру Владимиру Путину готовность принять новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

Летом прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора между лидерами России и Турции.