Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.0 комментариев
Песков: Конкретных планов по контактам Путина и Эрдогана пока нет
Конкретных планов по контактам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что при необходимости контакты между двумя лидерами могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».
«Нет, каких-то конкретных планов об этих контактах пока нет, но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы», – заявил он в ответ на вопрос о возможных переговорах Путина и Эрдогана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президенты России и Турции обсудили отношения между странами на встрече в Ашхабаде.
В ноябре прошлого года турецкий источник сообщил о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердить российскому лидеру Владимиру Путину готовность принять новые переговоры России и Украины в Стамбуле.
Летом прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора между лидерами России и Турции.