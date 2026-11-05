Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.0 комментариев
Песков назвал абсурдными обвинения России в кибератаках на холодильники в ЕС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в супермаркетах ряда стран Европы.
«Это абсурдные заявления, они, как всегда, не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств», – заявил Песков ТАСС.
Он отметил, что голословные обвинения России в причастности ко всему приобретают характер устойчивой тенденции в европейских странах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять предельную осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.
В тот же день хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.
В понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.