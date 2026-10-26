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    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    26 октября 2026, 10:18 • Новости дня

    Еврокомиссия отложила публикацию доклада о будущем Евросоюза

    Politico: Еврокомиссия отложила доклад о будущем ЕС на неопределенный срок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель отложил выпуск ежегодного стратегического доклада о будущем Евросоюза, не назначив новую дату публикации документа.

    Еврокомиссия отложила публикацию доклада о будущем Евросоюза на 2026 год, не определив точные сроки выхода документа, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.

    Представитель Еврокомиссии пояснил журналистам, что публикация задерживается, однако документ должен выйти в ближайшие месяцы. Изначально доклад планировалось представить в сентябре одновременно с ежегодным посланием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в объединении. Последний раз отчет числился в повестке коллегии еврокомиссаров летом и больше там не появлялся.

    Европейские чиновники объяснили задержку бюрократическими проволочками и смещением приоритетов в пользу более важных документов. При этом остается неясным, сохранит ли доклад свое прежнее значение и будет ли он официально утверждаться коллегией еврокомиссаров.

    Европейская комиссия выпускает стратегические доклады ежегодно с 2020 года. Документы анализируют долгосрочные вызовы для региона, включая климатические и геополитические изменения, и служат ориентиром для формирования политических приоритетов Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возникновении энергетического кризиса в Евросоюзе из-за отказа от российского газа.

    Также член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил европейским странам возобновить закупки энергоносителей у России.

    Помимо этого, в апреле газета Politico сообщила о системном параличе в процессе принятия важнейших геополитических решений Брюсселем.

    25 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые западные компании чуть не плакали, когда были вынуждены покинуть российский рынок под давлением правительств своих стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», – заявил Путин в интервью «Вестям».

    Президент отметил, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Вместе с тем решение европейских стран запретить все российское у себя он назвал глупым. «Мы же ничего не запрещали», – отметил Путин.

    «Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные», - указал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политику стран Европы по запрету всего российского. Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о некрасивом уходе ряда западных брендов. В прошлом году глава государства заявил о заинтересованности покинувших рынок американских компаний в возвращении в Россию.

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    25 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские элиты утратили собственные традиции и культуру и уже не могут прививать их приехавшим в страны Евросоюза мигрантам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи?» – отметил глава государства в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    По его словам, до среды мигрантов и их детей «уж точно ничего не доходит». Президент добавил, что многие мигранты живут в странах ЕС десятилетиями, но при этом не говорят на языке страны пребывания.

    По его мнению, Европейский союз не может найти деньги на ассимиляцию всех мигрантов, что ведет к кризисной ситуации.

    «Этот объем, который накопился выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает», – констатировал глава российского государства.

    Путин подчеркнул, что для решения проблем с мигрантами Европе следует образовывать вновь прибывших, а также внедрять их в среду европейских обычаев и традиций.

    Путин также добавил, что Россию постоянно обвиняют в чем-то, включая беспорядки в Европе.

    «Первая реакция, я когда это увидел, – удивление, потому что ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – сказал он.

    «Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о девальвации традиционных ценностей в мире. В начале месяца российский лидер указал на отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами. В сентябре глава государства назвал ситуацию в Европе прямым следствием системных ошибок глобалистов.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    В ЕС установили срок для решения проблемы с дефицитом бюджета Украины

    Politico: Евросоюз решил закрыть дефицит бюджета Украины до конца 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия намерена найти решение для покрытия дефицита украинского бюджета в размере 70 млрд евро до конца 2026 года, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ.

    Работа по поиску вариантов устранения нехватки средств на 2027 год должна завершиться политическим соглашением до конца текущего года, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

    Лидеры стран Евросоюза обсудят возможные источники финансирования на внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября. При этом из-за сложных переговоров по европейскому бюджету сроки могут сдвинуться на начало 2027 года.

    Использование замороженных российских активов вряд ли войдет в итоговый список вариантов. Власти Бельгии выступают против этой инициативы из опасений ответных мер со стороны Москвы, а у Еврокомиссии не осталось времени на политические споры по этому вопросу.

    Документ также призывает международных партнеров активизировать усилия по поддержке Киева на фоне высокого уровня неопределенности. Выполнение странами НАТО обязательств может сократить дефицит Украины в оборонной сфере до 27 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    В четверг Еврокомиссия призвала достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования.

    В среду премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил об угасании интереса европейских лидеров к использованию замороженных российских активов.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал долю российского СПГ на рынке Европы

    Путин: Доля российского СПГ на рынке Европы составляет 20%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке составляет 20%, заявил президент Владимир Путин.

    «На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка», – сказал Путин «Вестям».

    Глава государства подчеркнул, что европейские страны продолжают получать значительные объемы российских энергоносителей. По его словам, Москва никогда не отказывала в поставках тем, кто в них нуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы МИД России Александр Грушко указал на продолжение поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Летом британская пресса сообщила о рекордных закупках европейскими странами СПГ с российского предприятия «Ямал СПГ». В июне российские поставки сжиженного природного газа в европейские страны достигли 705 млн евро.

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    25 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин удивился обвинениям в адрес США в связи с протестами в Европе

    Путин удивился обвинениям в адрес США со стороны Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил удивление в связи с тем, что европейские лидеры изначально обвинили США в организации протестов в Европе.

    Владимир Путин признался, что не ожидал нападок европейцев на своего основного военного союзника, сообщает «Вести».

    «Что меня удивило? Первая реакция была совсем не антироссийская, она была антиамериканская. Если вы обратили внимание, начались сразу вбросы, что события, происходящие в Европе, – это результат деятельности сегодняшней американской администрации, их поддержки правых партий, правого движения и т. д.», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    По его словам, это было «несколько странно, неожиданно совершенно», так как он не предполагал, что европейские лидеры «будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова, за океаном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах.

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

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    25 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Дмитриев объяснил саморазрушение Европы ошибками местных чиновников

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о саморазрушении Европы из-за ошибок бюрократов

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил ответственность за саморазрушение Европы на местных бюрократов.

    Европейские чиновники отказываются исправлять собственные провалы в различных сферах и перекладывают вину на Россию и США, передает РИА «Новости».

    «Европа саморазрушается, потому что ее бюрократы отказываются исправлять свои катастрофические ошибки в миграции, энергетике и разжигании войн», – написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, вместо решения проблем власти предпочитают изворачиваться. Кроме того, глава РФПИ опубликовал отрывок из интервью Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. В этом видео глава государства назвал явным перебором попытки обвинить Россию в провоцировании беспорядков в европейских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках Европы безосновательно обвинить Москву в собственных трудностях.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беспорядки в ряде европейских стран проявлением большого кризиса.

    На прошлой неделе глава РФПИ назвал причиной падения Запада неспособность обсуждать и исправлять ошибки.

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    26 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов

    Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе достигла 1108 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% и превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыли торги на уровне 1101,5 доллара, показав рост на 1,3%. К 8:50 мск цена достигла 1108,7 доллара за тысячу кубометров, увеличившись на 2%.

    Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    В прошлый вторник стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые цены на газ в Европе опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    25 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Путин: Россия никогда не отказывалась поставлять энергоресурсы в Европу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в европейские страны, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешевого сырья нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали!» – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что европейские страны сами отказались от российских энергоресурсов, передает «Вести».

    По его словам, европейские государства до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы из-за отказа от российских поставок.

    Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе, которая продолжает закупать российский газ.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила об отказе европейских властей от возобновления закупок российских энергоресурсов.

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    25 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин назвал глупой политику Европы по запрету всего российского

    Путин: Политика Европы по запрету всего российского является глупостью

    Путин назвал глупой политику Европы по запрету всего российского
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика стран Европы, направленная на запрет всего российского, является глупой и нежизнеспособной, заявил президент Владимир Путин.

    «Жизнь показала, что так не работает. Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо», – цитируют «Вести» Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах. В четверг Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

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    25 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин: МИД будет реагировать на обвинения в адрес России из-за беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Министерство иностранных дел ответит на голословные обвинения европейских политиков в причастности Москвы к организации массовых беспорядков в странах ЕС.

    Российское внешнеполитическое ведомство отреагирует на заявления представителей стран Евросоюза о якобы причастности Москвы к организации массовых протестов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщают «Вести».

    «Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать. Но Министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет. Но повторю то, с чего начал. Самое главное в том, что не анализируя причин происходящих событий и не внося коррективов в свою экономическую, внешнюю и внутреннюю политику, они не устранят этих причин», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что европейским властям необходимо заняться решением собственных проблем, а не «валить на кого-то за рубежом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки западных стран обвинить Москву в организации массовых беспорядков.

    Путин выразил удивление первоначальными обвинениями европейских лидеров в адрес США из-за протестов в странах Евросоюза.

    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам.

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    25 октября 2026, 11:37 • Новости дня
    За время молодежных протестов в Барселоне задержали более 100 человек

    Vanguardia: В Барселоне задержали свыше 100 человек во время погромов

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Испании задержала свыше 100 человек, включая несовершеннолетних, во время массовых молодежных протестов в центре Барселоны, сообщила министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон.

    Акция началась в субботу вечером на площади Пласа-де-Каталунья в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Vanguardia.

    В протестах приняли участие более 600 молодых людей. Во время столкновений с полицией участники бросали в правоохранителей петарды и камни, поджигали мусорные баки. От действий вандалов пострадали 14 магазинов.

    Крупные торговые центры в районе волнений были вынуждены закрыть двери, в результате чего сотни покупателей на некоторое время оказались заперты внутри зданий.

    Протесты были организованы через социальные сети и не имели официального лидера, отмечает испанская газета Periodico. По информации издания, выступления не связаны с конкретной проблемой, а участники стремились последовать примеру массовых акций в других европейских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье акция протеста в Барселоне переросла в столкновения с полицией и погромы.

    В начале месяца протест из-за жилищного кризиса в Барселоне привел к травмам 28 сотрудников правоохранительных органов.

    В начале октября в столице Испании прошла акция протеста с участием около 70 тыс. человек.

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    26 октября 2026, 03:54 • Новости дня
    Песков перечислил условия обсуждения поставок газа в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса со стороны европейских стран и свободных объемов российского топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После того как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать», – сказал Песков.

    При этом он добавил, что объемы газа не всегда бывают свободными, они могут быть уже заняты, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин заявил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в размере 20%.

    Песков сообщил о подготовке Путина к участию в саммите Форума стран – экспортеров газа и саммите «Россия – Африка» в Москве.

    В четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на подземные газовые хранилища Европы после отказа от российских поставок.

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    26 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    @ IMAGO/Matrix Images/Vassil Don/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Действующий временный президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 34,699% голосов.

    Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 98,99% протоколов, передает ЦИК Болгарии.

    Второе место занимает Андрей Гюров с 31,984% голосов.

    Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого для победы большинства, 1 ноября состоится второй тур выборов. В нем примут участие Йотова и Гюров.

    Явка на голосовании оказалась рекордно низкой – около 22,3% по состоянию на 19:00 по местному времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экзитпол агентства Alpha Research показал лидерство Йотовой в первом туре выборов президента Болгарии. Болгарский премьер-министр Румен Радев и действующий президент Илияна Йотова отдали свои голоса на президентских выборах в стране. В январе в Болгарии досрочно прекращены президентские полномочия Румена Радева.

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    26 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Канада и Евросоюз столкнулись из-за планов нового мирового порядка

    Канада и ЕС разошлись во взглядах на ассоциированное членство

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Монреале собираются обсудить идею «ассоциированного членства» Оттавы в Евросоюзе и придать новый импульс политическому и экономическому партнерству.

    Канада продвигает идею союза «средних держав», который должен уравновесить влияние США и Китая, тогда как Урсула фон дер Ляйен добивается усиления роли Евросоюза как «центра притяжения для либеральных демократий», пишет Politico. Их конкурирующие видения проверит двухдневный саммит в Монреале с участием Карни, фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

    Предложение фон дер Ляйен дать Канаде «ассоциированное членство» в ЕС стало неожиданностью и для Оттавы, и для европейских столиц. Четыре дипломата признались, что их не консультировали до выступления главы Еврокомиссии, а один из них заявил: «Мы явно поставили телегу впереди лошади. Мы объявляем что-то, а потом думаем, как это наполнить содержанием». Инициатива вызвала сопротивление, которое особенно активно возглавляет Германия, а Дональд Трамп назвал саму идею смешной и пригрозил серьезными тарифами.

    От саммита ждут конкретных итогов: лидеры должны договориться о смысле «ассоциированного членства» и снять возражения стран ЕС, которых застала врасплох инициатива Брюсселя. Канадский посол при ЕС Джонатан Уилкинсон считает, что внимание слишком сосредоточили на преждевременно обнародованной этикетке, а Карни назвал отношения Канады и Евросоюза «альянсом для будущего», выступая перед европейскими депутатами в Страсбурге.

    Экономическая часть переговоров сосредоточена вокруг десятилетнего соглашения о свободной торговле CETA, которое стороны считают недоиспользованным и обремененным жалобами. Канадский министр международной торговли Маниндер Сидху напомнил, что соглашение ратифицировали не все страны ЕС и что его использование в отдельных государствах составляет лишь 60–80%, подчеркнув: «Канада хочет быть самым надежным партнером Европы» и признавая «пространство для роста».

    Дополнительным препятствием становятся национальные промышленные программы – канадские инициативы «покупай канадское» и планируемые в ЕС преференции «сделано в Европе», которые могут ограничить допуск компаний к госзакупкам. На саммите также обсуждают цифровое торговое соглашение без детальной части по искусственному интеллекту, возможное присоединение Канады к студенческому обмену Erasmus+ и давление Брюсселя на Оттаву с требованием увеличить финансирование Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили формат сближения Канады и Евросоюза, который должен стать образцом для Британии. В том же месяце Европейский союз планировал предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения. Премьер-министр Канады Марк Карни в прошлом месяце на фоне краха торговых переговоров с США намеревался сделать свою страну ассоциированным членом Евросоюза.

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    26 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Канцлер Австрии пригрозил заблокировать бюджет ЕС

    Welt: Австрия отказалась поддержать бюджет Евросоюза в 2 трлн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Австрии Кристиан Штокер пригрозил наложить вето на семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы в случае отказа снизить его объем.

    «Нынешнее предложение нас не устраивает. У Австрии есть свои границы допустимого, и если они будут нарушены, я не поддержу этот вариант», – заявил Штокер газете Welt.

    Канцлер назвал предложенный бюджет объемом почти в 2 трлн евро чрезмерно большим и подчеркнул необходимость сокращать дефицит бюджета самой Австрии.

    Европейские лидеры пытаются согласовать бюджет до конца года, так как выборы в 2027 году могут осложнить процесс. Глава Евросовета Антониу Кошта надеется сблизить позиции стран в ноябре и достичь соглашения в декабре, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о риске не успеть запустить новый бюджет Евросоюза без согласования параметров до конца года.

    В прошлом месяце государства объединения отказались урезать ключевые расходы нового бюджета.

    Лидеры Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили против увеличения расходов Евросоюза.

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    Российский флаг становится все привлекательнее для торгового флота. Около сотни крупнотоннажных судов сменили иностранную юрисдикцию на отечественную, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Почему раньше эти суда ходили под флагами далеких Панамы и Либерии, а теперь все чаще предпочитают российский флаг? Подробности

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Британия осознала утрату роли мировой державы

    Британская The Telegraph допустила, что на гипотетической встрече лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне может обсуждаться раздел сфер влияния в мире. Газета провела параллель с Ялтинской конференцией 1945 года, отметив, что место Британии среди держав, определяющих мировое устройство, теперь занимает Китай. Почему Лондон, активно вовлеченный в украинский конфликт, утратил влияние на мировую политику и рискует остаться за бортом переговоров о будущем Европы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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