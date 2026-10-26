Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании со сформированными глобальными медиа нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.0 комментариев
В ДР Конго убит участвовавший в борьбе с Эболой медработник
В ДР Конго убили одного и тяжело ранили второго борца с лихорадкой Эбола
В Демократической Республике Конго медработник, участвовавший в мероприятиях по борьбе с лихорадкой Эбола, был убит недовольными этими процедурами людьми.
Об этом сообщил старший координатор ООН по борьбе с Эболой в ДРК Жульен Харнейс.
Нападение произошло 24 октября в городе Бафвасенде. По информации из управления здравоохранения провинции Чопо, медработник был убит людьми, недовольными мерами по борьбе с заболеванием.
«Решительно осуждаю это нападение и призываю к проведению тщательного расследования», – заявил Харнейс. Он также призвал местные общины защищать медработников.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)добавил, что нападению подверглись два медработника: один погиб, другой тяжело ранен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Детский фонд ООН сообщил о появлении более 1,9 тыс. сирот из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.
В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила о расширении вспышки нового штамма заболевания на две дополнительные медицинские зоны.
ВОЗ отметила охват новых территорий в ДРК опасным вирусом.