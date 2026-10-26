  • Новость часаЭксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой
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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании со сформированными глобальными медиа нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    26 октября 2026, 11:22 • Новости дня

    В ДР Конго убит участвовавший в борьбе с Эболой медработник

    В ДР Конго убили одного и тяжело ранили второго борца с лихорадкой Эбола

    Tекст: Мария Иванова

    В Демократической Республике Конго медработник, участвовавший в мероприятиях по борьбе с лихорадкой Эбола, был убит недовольными этими процедурами людьми.

    Об этом сообщил старший координатор ООН по борьбе с Эболой в ДРК Жульен Харнейс.

    Нападение произошло 24 октября в городе Бафвасенде. По информации из управления здравоохранения провинции Чопо, медработник был убит людьми, недовольными мерами по борьбе с заболеванием.

    «Решительно осуждаю это нападение и призываю к проведению тщательного расследования», – заявил Харнейс. Он также призвал местные общины защищать медработников.

    Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)добавил, что нападению подверглись два медработника: один погиб, другой тяжело ранен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Детский фонд ООН сообщил о появлении более 1,9 тыс. сирот из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

    В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила о расширении вспышки нового штамма заболевания на две дополнительные медицинские зоны.

    ВОЗ отметила охват новых территорий в ДРК опасным вирусом.

    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    24 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    МИД: Диалог с НАТО невозможен без отказа альянса от антироссийского курса

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Наталья Фуженкова заявила, что попытки возродить диалог с НАТО обречены на провал до отказа альянса от политики сдерживания Москвы.

    Диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом в сфере мер укрепления доверия и безопасности невозможен без отказа западных стран от текущего антироссийского курса. Об этом Наталья Фуженкова сообщила на тематической дискуссии в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, текст ее выступления опубликован на сайте МИД России.

    «Однако до тех пор, пока НАТО не откажется на деле от политики «сдерживания» России, попытки реанимировать какой-либо диалог в этой сфере предсказуемо потерпят фиаско», – подчеркнула Фуженкова.

    Дипломат добавила, что Москва готова к конструктивной работе при условии соблюдения Западом принципов равноправия и уважения законных потребностей России в сфере военной безопасности. По ее словам, общемировая тенденция к деградации обстановки продолжает усиливаться.

    Европа фактически готовится к полномасштабной войне с Россией на рубеже 2030 года, предупредила Фуженкова. Она отметила, что западные доктрины официально закрепили за Москвой статус врага, а специалисты НАТО уже помогают наносить удары вглубь российской территории и планировать покушения на видных военных и политических деятелей.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о получении свидетельств системной подготовки Европы к войне.

    В четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к конфликту с Россией.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Стоматолог назвал переоцененные услуги клиник

    Стоматолог Кузьмин предостерег от переплат за эксклюзивное отбеливание зубов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах, переплата за которые не влияет на долговечность лечения.

    Среди услуг, за которые переплачивают пациенты стоматологий, врач назвал эксклюзивные системы отбеливания. По его словам, многие методики отличаются лишь упаковкой и бюджетом на рекламу, а активный компонент остается прежним – это перекись карбамида или водорода. Кузьмин посоветовал не верить и в «пожизненные гарантии», поскольку любая конструкция требует ухода и наблюдения, передает «Газета.Ru».

    Специалист также предостерег от излишней экономии. Подозрительно низкая цена может свидетельствовать о нарушении требований к стерильности. Некачественное лечение в эндодонтии может привести к удалению зуба и дорогостоящей имплантации.

    Врач рекомендовал изучать план лечения: хороший специалист должен предложить несколько вариантов – от бюджетного до премиального. Он посоветовал проверять сертификацию и запрашивать сведения о материалах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе косметологи предупредили о риске тяжелых осложнений при использовании недорогих косметологических препаратов.

    В прошлом году стоматолог Арам Давидян назвал эффективные методы отбеливания зубов без вреда.

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    24 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Москва назвала выборы генсека ООН шансом на избавление от диктата Запада

    МИД: Россия надеется на очищение ООН от диктата Запада после выборов генсека

    Tекст: Мария Иванова

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов выразил надежду, что выборы нового генерального секретаря ООН позволят избавить секретариат всемирной организации от диктата западных стран.

    Россия рассчитывает, что выборы нового руководителя всемирной организации очистят секретариат от диктата Запада и закулисных договоренностей.

    «Особые надежды связываем в этой связи с выборами нового генсекретаря ООН», – написал Логвинов в своем Telegram-канале.

    По словам представителя внешнеполитического ведомства, сегодня ООН переживает глубокий системный кризис. Он отметил нарастающие тенденции к политизации работы секретариата, бюрократизации механизмов принятия решений, вмешательству во внутренние дела государств и продвижению неолиберальной повестки.

    Логвинов добавил, что ряд государств использует площадку организации сугубо ради продавливания собственных узкокорыстных интересов, из-за чего серьезно страдают престиж и результативность ООН.

    Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Как ранее подчеркивал заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, Москва не высказывает преференций по поводу кандидатов, а главным критерием считает профессионализм и непредвзятость претендента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о намерении России добиваться полного восстановления авторитета ООН.

    В прошлом месяце эксперт спрогнозировал более объективную позицию кандидата в генсеки ООН Ребеки Гринспан в случае ее избрания.

    В сентябре Логвинов назвал выборы нового генсека ООН главной темой в кулуарах Генассамблеи.

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    24 октября 2026, 17:28 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал рекомендации перед вакцинацией от гриппа

    Роспотребнадзор: Перед прививкой от гриппа нельзя принимать жаропонижающие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перед вакцинацией от гриппа необходимо пройти осмотр у врача, не принимать жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также отказаться от алкоголя, сообщили в Роспотребнадзоре.

    В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к прививке от гриппа. Специалисты отметили, что важно сделать прививку до начала активного распространения инфекции.

    «Непосредственно перед вакцинацией проводится осмотр врачом-терапевтом или педиатром, если прививку нужно сделать ребенку, в ходе которого оценивается состояние здоровья пациента и возможность проведения иммунизации», – говорится в сообщении в канале ведомства.

    Отмечается, что врачу нужно сообщить о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавних инфекциях.

    В ведомстве пояснили, что до процедуры не стоит принимать жаропонижающие или антигистаминные препараты, так как это не повышает эффективность вакцинации. Перед прививкой рекомендуется поесть за один–два часа и отказаться от алкоголя. Для инъекции советуют выбрать одежду, позволяющую легко открыть плечо.

    В Роспотребнадзоре добавили, что пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, а после введения вакцины рекомендуется оставаться под медицинским наблюдением 15–30 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости ежегодной прививки от гриппа из-за недолговечности иммунитета.

    Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в рамках всероссийской кампании прививку от гриппа уже сделали более 5 млн граждан.

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    24 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН

    Президент Турции Эрдоган призвал изменить состав Совета Безопасности ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН для его превращения в более справедливый и инклюзивный орган.

    В послании по случаю Дня Организации Объединенных Наций турецкий лидер подчеркнул, что государствам необходимо решительно отстаивать принципы Устава ООН и поддерживать реформы, направленные на повышение эффективности основных органов, передает ТАСС.

    «В связи с этим особую значимость приобретает преобразование СБ ООН в более справедливый и инклюзивный орган, способный отвечать чаяниям международного сообщества», – заявил Эрдоган.

    По его словам, значимость миссии ООН возросла из-за глобальных вызовов, таких как войны, нищета и кризис в секторе Газа, унесший жизни более 74 тыс. человек. Ранее турецкий лидер неоднократно призывал к отмене права вето в Совбезе, отказу от института постоянного членства и усилению полномочий Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неэффективности международных механизмов в отношении ситуации в секторе Газа.

    Также он указал на необходимость отмены права вето в Совете Безопасности ООН.

    Кроме того, турецкий лидер отметил неспособность организации справляться с возложенными на нее задачами.

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    24 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    У жены дипломата в Нигерии обнаружили лихорадку Эбола

    Swissinfo: Жена швейцарского дипломата в Нигерии заразилась Эболой

    Tекст: Мария Иванова

    Жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола, диагноз ей поставили 20 октября.

    Предположительно, женщина контактировала с вирусом во время поездки в Уганду. Сейчас она проходит лечение в частной клинике нигерийской столицы Абуджи. У ее мужа симптомов заболевания нет, он находится на изоляции, пишет Swissinfo со ссылкой на МИД Швейцарии.

    Отмечается, что супруги не посещали Демократическую Республику Конго (ДРК), передает ТАСС.

    Ранее министр здравоохранения Уганды Крис Барьомунси заявил, что в стране нет вспышки лихорадки Эбола. Позже власти запретили транзит путешественникам, недавно посещавшим ДРК, из-за угрозы распространения инфекции.

    Вспышка лихорадки Эбола в ДРК была объявлена в мае 2026 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 20 октября в стране зарегистрировали более 9,7 тыс. случаев заражения, почти 4,7 тыс. человек умерли. Заболевание также выявлено в Кении и Нигерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в министерстве здравоохранения Нигерии сообщили о первом случае заражения лихорадкой Эбола в стране.

    В понедельник власти Демократической Республики Конго заявили о выявлении более 9,4 тыс. заболевших лихорадкой Эбола с мая.

    В прошлом месяце глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об усилении санитарного контроля на российских границах для предотвращения проникновения вируса.

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    23 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    СК завел дело из-за смерти ребенка после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехлетней девочки в стационаре после плановой операции в Череповце, сообщили в региональном СУ СК России.

    По факту гибели трехлетней девочки после плановой операции в больнице Череповца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК по Вологодской области в Max.

    В рамках расследования назначена серия судебных экспертиз, изъята и осматривается медицинская документация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав Вологодской области сообщил о проведении проверки по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов в Череповце.

    В прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В начале сентября двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной клинике Ульяновска.


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    26 октября 2026, 02:46 • Новости дня
    WSJ: США предложили Орбану баллотироваться на пост генсека ООН
    WSJ: США предложили Орбану баллотироваться на пост генсека ООН
    @ Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану принять участие в борьбе за пост генерального секретаря ООН, пишет Wall Street Journal.

    «США призывали бывшего премьер-министра Венгрии принять участие в выборах», – пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в трех странах.

    Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Представитель Госдепартамента США признал, что сначала такая идея может показаться «безумной».

    При этом ожидается, что Россия и Китай одобрят кандидатуру Орбана на основании предварительных консультаций с американской стороной, в результате чего он станет их совместным кандидатом, пишет издание.

    Американские и иностранные чиновники отметили, что при совпадении интересов США, России и Китая в Совете Безопасности ООН эти государства обычно добиваются желаемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов выразил надежду на избавление секретариата ООН от диктата западных стран благодаря выборам генерального секретаря.

    Летом российское внешнеполитическое ведомство сообщило о готовности поддержать способного повысить авторитет организации кандидата.

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    23 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Посольство России обвинило главу МИД Ирландии в искажении Устава ООН

    Россия назвала безосновательными слова Дублина о влиянии Москвы на миссии ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти о возможном влиянии Москвы на участие республики в миротворческих миссиях грубо искажают Устав ООН, сообщили в российском посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что Совет Безопасности не голосует по поводу состава участников миротворческих миссий, этот вопрос решается в ходе консультаций Секретариата ООН и заинтересованных государств, передает ТАСС.

    «Следовательно, утверждения министра Макэнти предосудительны и вводят в заблуждение, грубо искажая суть и смысл процедур, предусмотренных Уставом ООН», – заявили в посольстве. Дипломаты добавили, что случаев, когда Москва выступала бы против участия Ирландии в подобных миссиях, не существует.

    Высказывания главы ведомства о предполагаемых нападениях на страны Евросоюза в диппредставительстве назвали провокационными измышлениями. Представители посольства отметили, что Дублин намеренно ставит под сомнение принципы работы международной организации, а упражнения в русофобии не скроют провалов в политике ирландского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы с действием только на территории страны выдачи.

    В прошлом месяце Хелен Макэнти признала прошедшее лето особенно сложным периодом для украинских властей.

    Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил о желании Дублина направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.

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    23 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ребенок умер после удаления аденоидов в Череповце

    Минздрав: Трехлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Череповце проводится проверка по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов, сообщил Минздрав Вологодской области.

    По предварительным данным, родители ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы. «По факту случившегося проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Министр Игорь Петчин поручил провести проверку для установления всех обстоятельств гибели девочки», – сообщили ТАСС в Минздраве Вологодской области.

    Ранее новорожденная девочка скончалась от тяжелой травмы головы при родах в Забайкальской краевой клинической больнице в Чите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прокуратура Омской области сообщила о выплате компенсации пожилому мужчине из-за врачебной ошибки с признанием его скончавшимся.

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    23 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минздрав утвердил стандарт помощи при внебольничной пневмонии

    Минздрав утвердил стандарт медпомощи взрослым при внебольничной пневмонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с внебольничной пневмонией, предполагающий в среднем 12-дневный курс лечения.

    Согласно документу, диагностика пневмонии включает первичный прием пульмонолога и терапевта. Лечение предусматривает суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневные осмотры пульмонологом и терапевтом в отделении стационара, передает РИА «Новости».

    В стандарт включен перечень лабораторных исследований, среди которых анализ плевральной жидкости, различные виды анализов крови, в том числе коагулограмма и определение уровня прокальцитонина.

    Инструментальная диагностика предполагает проведение видеотрахеобронхоскопии, УЗИ плевральной полости и легких, а также КТ органов грудной клетки.

    Пациентам также может быть назначена искусственная вентиляция легких (включая неинвазивную), экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) и оксигенотерапия. В стандарте прописаны лечебная диета и перечень из 37 отечественных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями.

    В июне петербургские хирурги провели операцию на легких с применением VR-технологий.

    В мае программу профилактических медицинских осмотров запланировали дополнить лучевой диагностикой для раннего выявления злокачественных новообразований грудной клетки.

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    24 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Роспотребнадзор предупредил о вызывающем необратимые параличи полиомиелите

    Роспотребнадзор: Полиомиелит вызывает необратимые параличи конечностей

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиомиелит поражает спинной мозг и может привести к необратимому параличу, защититься от него можно только с помощью вакцинации, сообщили в Роспотребнадзоре во Всемирный день борьбы с этим заболеванием.

    «Полиомиелит – это острое высококонтагиозное инфекционное заболевание, поражающее спинной мозг и вызывающее необратимые параличи конечностей, а в тяжелых случаях – смерть», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В Роспотребнадзоре отметили, что единственной эффективной защитой является своевременная вакцинация. Инфекция угрожает непривитым против полиомиелита людям любого возраста. Источником заражения может быть как больной человек, так и бессимптомный носитель.

    Болезнь опасна риском инвалидизации, поскольку не существует специфического лечения, способного остановить развитие паралича. Параличи после полиомиелита остаются на всю жизнь.

    Вакцинация в России проходит по календарю профилактических прививок, охват населения превышает 95%, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор отчитался о снижении заболеваемости корью благодаря массовой вакцинации. В среду ведомство сообщило об экстренной вакцинации в МГУ из-за случая кори.

    В прошлом месяце академик РАН Геннадий Онищенко анонсировал возможность бесплатной вакцинации россиян от вируса папилломы человека.

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    24 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    МИД заявил о намерении России восстановить авторитет ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Россия будет всемерно добиваться полного восстановления авторитета и позиций ООН на фоне нарастающей политизации ее работы, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    В связи с Днем Организации Объединенных Наций Логвинов в своем Telegram-канале обратил внимание на растущие проблемы в работе ООН, передает ТАСС.

    «Нарастают тенденции к политизации работы секретариата, бюрократизации механизмов принятия решений, нерациональному расходованию бюджета, вмешательству во внутренние дела государств, продвижению неолиберальной повестки», – заявил он.

    По словам дипломата, некоторые государства стремятся использовать ООН для продвижения собственных интересов, а не для поиска коллективных решений. Россия продолжит добиваться восстановления авторитета организации, чтобы ее потенциал раскрылся в полной мере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Логвинов заявил об угрозе глобальной продовольственной безопасности из-за западных санкций.

    В прошлом месяце госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на реформу ООН для искоренения бюрократии.

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    26 октября 2026, 06:52 • Новости дня
    ФАО предупредила о риске дефицита удобрений из-за перебоев в Ормузском проливе

    ООН: Перебои в Ормузском проливе грозят миру дефицитом и ростом цен на удобрения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Длительные перебои в судоходстве через Ормузский пролив могут привести к нехватке удобрений и росту цен на них во всем мире, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро.

    «Длительные перебои могут привести к тому, что рынок удобрений останется напряженным, а импортирующие страны будут вынуждены сокращать закупки или прибегать к более дорогим поставкам из альтернативных источников», – заявил Тореро РИА «Новости».

    По его словам, последствия затронут не только государства, напрямую закупающие удобрения в странах Персидского залива, но и фермеров во всем мире.

    Экономист пояснил, что через Ормузский пролив проходит до трети удобрений, торгуемых на мировом рынке, при этом на страны Персидского залива приходится около 30–35% мирового экспорта карбамида и 20–30% экспорта аммиака.

    Тореро подчеркнул, что для удобрений нет альтернативных трубопроводных маршрутов и сопоставимых международных стратегических резервов, в отличие от нефти. Он предупредил, что рост затрат и нехватка удобрений могут вынудить производителей сократить их внесение, что создаст риски для продовольственной безопасности в странах с низкими доходами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье телеканал Al Arabiya заявил о предложении Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады. В пятницу следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом. В среду мировые цены на нефть выросли из-за сохраняющихся угроз судоходству.

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    В МВД поступило предложение запретить начинающим водителям мощные автомобили

    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг

    Российский флаг становится все привлекательнее для торгового флота. Около сотни крупнотоннажных судов сменили иностранную юрисдикцию на отечественную, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Почему раньше эти суда ходили под флагами далеких Панамы и Либерии, а теперь все чаще предпочитают российский флаг? Подробности

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Военные провалы заставили США искать образ войн будущего

    Прямо сейчас в США в экстренном порядке создается документ, который должен описать то, как будут выглядеть войны XXI века и как американцам в них побеждать. Что можно ожидать от этого доклада и что думает о такой методике прогнозирования один из ключевых геополитических противников США – Китай? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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