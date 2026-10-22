  • Новость часаКремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 14:09 • Новости дня

    Полянский заявил о подготовке стран Европы к войне на системном уровне

    Постпред при ОБСЕ Полянский заявил о подготовке ЕС к войне на системном уровне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Европы к войне, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, европейские страны НАТО собираются обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии параллельно идут военные учения. В ноябре в Польше «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину.

    Кроме того, европейским политикам приходится сквозь зубы признавать, что 22 пакета санкций не привели к краху российской экономики. Россия адаптировалась и активно развивает военно-промышленный комплекс.

    При этом санкции нанесли разрушительный удар по экономике ЕС, приведя к инфляции, росту цен на энергоносители, деиндустриализации и оттоку капитала. Европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать санкционную кампанию и продолжение конфликта на Украине за счет собственных социальных нужд, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил согласие Москвы на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Ранее постпред заявил о вынужденной подготовке Россией адекватного военного ответа на провокации Североатлантического альянса.

    Также Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    @ Zoonar.com/Al Carrera/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    21 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о потере ЕС интереса к активам России

    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС потерял интерес к активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди европейских лидеров окончательно угас интерес к использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

    В ходе отчета перед федеральным парламентом по итогам октябрьского саммита глава правительства отметил отсутствие прежнего стремления изымать средства России. По его словам, Еврокомиссия также не станет вновь предлагать подобные инициативы для покрытия нужд Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийское издание The Brussels Times.

    «Один из коллег сказал мне в кулуарах, что я словно прошелся по этой дискуссии огнеметом», – рассказал де Вевер.

    Политик выразил уверенность, что исполнительный орган Евросоюза отказался от идеи использовать российские финансы. При этом он не исключил попыток возобновления дискуссии со стороны недавно пришедших к власти руководителей отдельных государств, раскритиковав позицию нидерландского премьера Роба Йеттена.

    Бельгия последовательно выступает против изъятия государственных средств России, значительная часть которых заблокирована в брюссельском депозитарии Euroclear. Власти королевства опасаются судебных исков и ответных мер, которые могут лечь тяжелым бременем на национальную экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

    В сентябре Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против направления этих средств Киеву.

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    22 октября 2026, 02:53 • Новости дня
    МИД: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Воронцов: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд неядерных стран Европы меняют законы, открывая путь к размещению ядерного оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «В ряде неядерных стран Европы наблюдаем либерализацию национальных законов и доктрин, устраняющую препятствия для появления ядерного оружия на их территории», – сказал Воронцов.

    Он отметил, что государства НАТО занимаются мультиплицированием дестабилизирующих и наносящих ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия схем «расширенного ядерного сдерживания» различной геометрии, что приводит к укреплению совокупного ядерного потенциала НАТО, угрожающего России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников назвал нереалистичными и контрпродуктивными идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия.

    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

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    21 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Россия обвинила Запад во втягивании Балкан в снабжение Украины оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что Запад пытается через серые схемы втянуть страны Балканского полуострова в снабжение Украины оружием.

    «Они продолжают втягивать государства Западных Балкан в обеспечение киевского режима оружием с использованием их арсеналов и производственных мощностей ВПК, в том числе через различные серые схемы», – заявила Жданова.

    Дипломат предостерегла западные государства от превращения региона в арену геополитического противостояния. По ее оценке, Евросоюз и НАТО пытаются вытеснить с Балкан Россию и Китай, чтобы не допустить дальнейшего сотрудничества местных стран с Москвой и Пекином, передает ТАСС.

    В мае председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что Владимир Зеленский пытался закупить у боснийских мусульман вооружение на 400 млн долларов. При этом Додик подчеркнул, что Баня-Лука заблокировала возможность осуществлять подобные поставки, поэтому оружия из республики на Украине нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду делегация России заявила о росте в Евросоюзе скептицизма относительно поддержки Киева.

    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС.

    Жданова сообщила, что Нидерланды начали отрабатывать развертывание специальных лагерей для российских военнопленных, несмотря на отсутствие у Москвы планов конфликта с НАТО.

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    21 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС

    Правительство Болгарии отказалось оплачивать оружие для ВСУ через фонд ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Болгарии приняло решение направлять средства в Европейский фонд мира исключительно на нелетальную помощь для поддержки Украины, отказавшись оплачивать поставки нового вооружения.

    Совет министров Болгарии одобрил позицию о конструктивном воздержании от финансирования закупок нового летального оружия для ВСУ, не блокируя при этом соответствующие решения стран Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    «Сосредоточение на невоенной помощи посылает международному сообществу четкий сигнал о том, что Болгария... отвергает логику бесконечного военного противостояния», – говорится в правительственном коммюнике.

    Согласно документу, София будет настаивать на приоритетном использовании выделенных средств в тех районах Украины, где проживает болгарское национальное меньшинство. В настоящее время возможности реализации этого подхода уточняются с Еврокомиссией. Европейский фонд мира пополняется за счет обязательных взносов государств ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь.

    Летом Польша не захотела отдавать Киеву деньги из Фонда мира ЕС.

    Весной Евросоюз впервые выделил средства на вооружение Прибалтики.

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    21 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Назначена дата первого за пять лет заседания межправкомиссии России и Словакии

    Reuters: Словакия возобновит замороженное сотрудничество с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении в Москве первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией, пишет Reuters.

    Заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет 26 октября. Главными темами станут энергетика, сельское хозяйство, экология, спорт и культура, пишет Reuters.

    Во внешнеполитическом ведомстве Словакии пояснили, что Братислава заинтересована в обсуждении продолжения поставок газа и нефти, а также взаимодействия в сфере ядерной энергетики. При этом в министерстве подчеркнули, что страна развивает отношения с Москвой, опираясь на свои обязательства перед Евросоюзом и НАТО, но стремится создать пространство для диалога.

    Возобновление консультаций произошло на фоне визитов премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Он неоднократно критиковал антироссийские санкции Евросоюза, прекратил военную помощь Киеву и заявлял о предпочтительности нейтралитета для своей страны, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия и Словакия договорились возобновить работу межправительственной комиссии.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии и истерии из-за его позиции по конфликту на Украине.

    До этого он высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Дефицит продуктов возник на юге Италии из-за протестов

    На юге Италии начались перебои с продуктами на фоне протестов автоперевозчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В итальянской области Кампания на фоне протестов автоперевозчиков в супермаркетах возник дефицит основных продуктов питания, среди которых мука, молоко, сахар и макароны.

    Пустые полки наблюдаются в Неаполе и соседних населенных пунктах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Fatto Quotidiano. В некоторых магазинах нет томатных соусов, консервированных помидоров, колбасных изделий, сыра, яиц и хлеба для тостов.

    «Кажется, что мы на войне», – приводит газета слова жительницы Неаполя Клаудии, которая не смогла найти в супермаркете привычные продукты. Она добавила, что в магазине остались лишь шоколад, конфеты и несколько упаковок печенья.

    Протесты итальянских автоперевозчиков против роста цен на топливо сопровождаются блокированием дорог и транспортных развязок на юге страны, что затрудняет доставку товаров. Издание отмечает, что происходящее вызывает у покупателей ассоциации с пандемией коронавируса.

    Последствия протестов начинают ощущаться и в центральных и северных регионах Италии, в частности в Лацио и Ломбардии, пишет Corriere della Sera. В районе Рима возникают перебои с привозом овощей и фруктов из южных Апулии, Кампании и Сицилии. Все это может привести к росту цен на отдельные категории продуктов до 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии.

    В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

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    21 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Эстонское ТВ отказалось показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за россиян

    Эстонская ERR отказалась показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонская государственная телерадиокомпания ERR отменила трансляцию церемоний юношеских Олимпийских игр в Дакаре в знак протеста против допуска спортсменов из России и Белоруссии с национальной символикой.

    Руководитель спортивного отдела ERR Риво Саарна сообщил, что телеканал уже уведомил о своем решении Европейский вещательный союз и Олимпийский комитет, передает РИА «Новости». Поводом для бойкота стало разрешение Международного олимпийского комитета выступать атлетам из России и Белоруссии под своими флагами.

    Четвертые летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Сенегале с 31 октября по 13 ноября. От России в соревнованиях примут участие 13 спортсменов в девяти видах спорта. Команда выступит в полноценном статусе – под флагом страны, а в случае побед россиян будет звучать национальный гимн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об успешном восстановлении прав российских спортсменов.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о требовании МОК гарантировать допуск всех атлетов.

    На прошлой неделе спецпредставитель США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

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    21 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    LRT: Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Средства планируется направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание «Балтийской линии обороны», повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Из суммы в 1,06 млрд евро будет вычтено 15% аванса, полученного в июне, поэтому переведенная сумма составит 905 млн евро.

    Программа SAFE (Security Action for Europe), запущенная Еврокомиссией в мае 2025 года, направлена на предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники. Общий объем фонда составляет 150 млрд евро. В рамках этого механизма Литва сможет занять до 6,375 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Литва решила сохранить расходы на оборону на уровне более 5% ВВП в 2027 году.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.

    Летом президент Литвы назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону.

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    22 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    МИД заявил о появлении у Запада множества антироссийских планов по судоходству

    МИД России заявил о деструктивных антироссийских планах Запада по судоходству

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Вячеслав Масленников заявил, что западные страны активно генерируют деструктивные антироссийские инициативы в сфере морского судоходства.

    «В последнее время Запад буквально фонтанирует различными деструктивными антироссийскими инициативами по тематике морского судоходства», – заявил Масленников РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике. Он отметил, что документ касается усиления морской безопасности и был инициирован Норвегией в июле этого года на саммите НАТО в Анкаре.

    По словам представителя ведомства, речь идет о политической декларации о намерениях некоторых стран Европы и Канады нарастить сотрудничество в области обороны, разведки и управления. Кроме того, инициатива затрагивает контроль над морскими регионами на севере, свободу навигации и обеспечение безопасности подводных коммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в регионе. В понедельник The Times сообщила о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в Арктике. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией альянса на Балтике.

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    22 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Лидеры ЕС собрались в ноябре обсудить дефицит финансирования Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите попытаются согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

    Саммит состоится 26–27 ноября. Также там обсудят бюджет ЕС на 2028–2034 годы, передает Reuters.

    Финансирование Украины на 2026 год уже обеспечено. На 2027 год предусмотрено 45 млрд евро, однако потребности Киева будут значительно выше из-за продолжающегося конфликта. Евросоюз рассчитывал, что страны, не входящие в ЕС, внесут еще 45 млрд евро на 2026 и 2027 годы, но эти средства пока не поступили.

    С учетом того, что дефицит финансирования Украины на 2027 год сейчас оценивается примерно в 70 млрд евро, странам ЕС придется согласовать новую форму финансирования, возможно, в виде еще одного кредита, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Фридрих Мерц назвал помощь Киеву большой нагрузкой на европейский бюджет. В

    Премьер Украины признал приостановку финансирования подготовки к зиме.

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    22 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    «Новатэк» решил перенаправить предназначенный для Европы СПГ по всему миру

    Глава «Новатэка» Михельсон пообещал найти новые рынки сбыта СПГ вместо Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что производимый сжиженный природный газ будет перенаправлен из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт.

    «Новатэк» перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы на другие рынки после того, как в Евросоюзе начнет действовать запрет на его импорт из России, передает РИА «Новости».

    «По всему миру», – ответил Михельсон в кулуарах Веронского евразийского экономического форума на вопрос журналистов о том, куда компания направит свой СПГ после 2027 года.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать 25 апреля 2026 года, а ограничения по долгосрочным договорам вступят в силу 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа применяется с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    Также страны ЕС утвердили урезанный пакет ограничений против Москвы без газового эмбарго.

    Кроме того, Словакия подала жалобу в суд на запрет закупки российского топлива.

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    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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