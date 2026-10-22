Археологи впервые нашли музыкальный инструмент при раскопках Трои

Археологи нашли костяную флейту во время раскопок в Трое

Tекст: Мария Иванова

«Археологи впервые за 160 лет раскопок обнаружили музыкальный инструмент – костяную флейту архаичного периода, которой примерно 2,8 тыс. лет. Это прямое свидетельство наличия музыкальной культуры в Трое», – передает слова министра РИА «Новости».

Кроме того, Эрсой добавил, что археологи обнаружили голову идола из раннего бронзового периода возрастом более 4,5 тыс. лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у побережья турецкой Антальи подводные археологи подняли со дна Средиземного моря тысячи керамических изделий.

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