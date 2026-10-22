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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 14:59 • Новости дня

    Археологи впервые нашли музыкальный инструмент при раскопках Трои

    Археологи нашли костяную флейту во время раскопок в Трое

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок древней Трои в Турции археологи впервые обнаружили музыкальный инструмент, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

    «Археологи впервые за 160 лет раскопок обнаружили музыкальный инструмент – костяную флейту архаичного периода, которой примерно 2,8 тыс. лет. Это прямое свидетельство наличия музыкальной культуры в Трое», – передает слова министра РИА «Новости».

    Кроме того, Эрсой добавил, что археологи обнаружили голову идола из раннего бронзового периода возрастом более 4,5 тыс. лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у побережья турецкой Антальи подводные археологи подняли со дна Средиземного моря тысячи керамических изделий.

    В июле глубоко под землей на юге Мексики было найдено нетронутое святилище доколумбовой эпохи со 179 уникальными ритуальными артефактами.

    В мае историки подготовили цифровую модель редкой игральной кости XII–XIII веков из Ростова Великого.

    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

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    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    19 октября 2026, 18:59 • Новости дня
    Лукашенко утвердил масштабную реформу Академии наук Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о масштабном преобразовании Национальной академии наук и ликвидации части научных учреждений страны.

    Документ направлен на совершенствование научной сферы и организационной структуры Национальной академии наук (НАН), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    «Указом ликвидируется, реорганизуется и преобразуется ряд государственных научных учреждений и научно-практических центров НАН», – сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что оптимизация позволит исключить дублирующие функции и сконцентрировать потенциал на решении приоритетных прикладных задач в области технологий.

    Документ утверждает новую редакцию устава НАН. Руководство аппарата, включая председателя президиума, наделяется статусом государственных гражданских служащих. При этом председатель получил полномочия самостоятельно назначать и увольнять руководителей подчиненных организаций.

    Также изменяются правила выборов академиков и членов-корреспондентов: установлен предельный возраст выдвижения – 70 и 60 лет соответственно, введено требование о наличии степени доктора наук и звания профессора. Кроме того, президент Белоруссии получил право лично присваивать академические звания лицам, внесшим значительный вклад в развитие экономики и науки.

    Ранее Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

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    22 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Установка ветряков и солнечных батарей нанесла вред экологии

    Тверской ученый Корнеев констатировал вред возобновляемых источников энергии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доцент Тверского государственного технического университета Константин Корнеев заявил, что ветровые и солнечные электростанции изменяют микроклимат и вредят местной фауне.

    Солнечные батареи и ветряки приводят к эрозии почвы и изменениям суточных температур при кажущемся отсутствии вреда для природы, передает ТАСС.

    «Зеленая» энергетика при кажущемся отсутствии вреда для природы тоже имеет свои подводные камни. Что солнечные батареи, что ветряки – все они изменяют микроклиматические условия в зоне их установки», – сказал Корнеев.

    Срок службы лопастей ветряков и солнечных панелей ограничен, что создает острую проблему их утилизации. Ученый отметил слабое развитие переработки подобных отходов.

    Снижение экологического следа требует компромисса между разными типами генерации. Накопители энергии позволяют сглаживать пики потребления, однако их массовое внедрение осложняется высокой стоимостью аккумуляторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США пригрозили покинуть Международное энергетическое агентство из-за акцента на зеленую энергетику. Тем временем Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики Евросоюза из-за возобновляемых источников энергии. Также американский политик взялся разрушать зеленую повестку в пользу России.

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    19 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Россиянин пострадал в ДТП с грузовиком в турецкой Анталье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Игорь Корнилов пострадал в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на перекрестке в турецкой провинции Анталья.

    Грузовик, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, протаранил автомобиль гражданина России, а затем вместе с ним врезался в стоявший впереди пикап, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

    В результате ДТП Корнилов и пассажирка пикапа Фатма Оджал получили травмы. Пострадавших доставили в больницу после оказания им первой помощи на месте.

    Авария произошла на перекрестке трассы Анталья – Манавгат. Сообщается, что 27 сентября на этом же участке произошло аналогичное ДТП: грузовик проехал на красный свет и опрокинулся, в результате чего погибли гражданка России и гражданка Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе семь россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье.

    В начале месяца российское посольство начало выяснять, есть ли граждане России среди пострадавших в другой аварии с туристическим автобусом в этом же регионе.

    В сентябре россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.

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    21 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Российские ученые нашли новый подход к контролю переработки ядерного топлива

    Способ улучшить контроль переработки ядерного топлива нашли в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Коллектив российских исследователей обнаружил новый подход к контролю состояния урана в процессе переработки ядерного топлива, выявив причину искажения результатов анализа при интенсивном лазерном воздействии.

    Специалисты установили причину искажения результатов анализа соединений урана по их свечению при лазерном воздействии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

    «Исследователи показали, что возбужденные комплексы уранила начинают взаимодействовать друг с другом, из-за чего люминесценция затухает быстрее», – заявили в университете. Там пояснили, что этот эффект необходимо учитывать при точном контроле урана в растворах.

    Для подобных исследований применяется лазерная спектроскопия с временным разрешением. Раствор облучают коротким импульсом, а затем измеряют спектр и время затухания характерного свечения. Поскольку разные химические формы урана имеют разное время жизни возбужденного состояния, метод позволяет определить вид вещества в растворе, что крайне важно для переработки ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для атомных станций будущего.

    В апреле российские ученые научились получать платиноиды из ядерных отходов.

    В прошлом году специалисты разработали промышленную технологию нитридного ядерного топлива.

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    21 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Ученые РАН дали совет по наблюдению за звездопадом этой ночью

    РАН: Наблюдать за звездопадом Ориониды лучше невооруженным глазом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наблюдать за метеорным потоком Ориониды лучше всего невооруженным взглядом, а в условиях городской засветки ожидание ярких звезд может составить до получаса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

    Звездопад, причиной которого станет максимум активности метеорного потока Ориониды, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

    «Характерное время ожидания на хорошем темном небе составляет несколько минут, но при сильном световом загрязнении можно прождать и минут 20–30, хотя тут многое зависит от удачи», – отметили ученые. Они добавили, что для проверки качества неба достаточно найти Большую Медведицу: если она видна, то можно будет разглядеть и падающую звезду.

    Астрономы пояснили, что метеоры станут заметны примерно с 23:00 по местному времени на востоке, ориентиром может служить звезда Бетельгейзе. К середине ночи радиант потока сместится к юго-востоку, а ближе к рассвету окажется на юге.

    Специалисты также напомнили, что в небе будут видны сгорающие в атмосфере Земли фрагменты кометы Галлея. Ядро этой кометы в последний раз проходило мимо планеты в начале 1986 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    В начале месяца стало известно о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом астроном сообщил о возможности россиян увидеть метеорный поток Персеиды.

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    20 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Следы динозавра возрастом 120 млн лет обнаружили в Таиланде

    В провинции Таиланда нашли отпечатки лап динозавра возрастом 120 млн лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В таиландской провинции Удонтхани турист и рейнджеры национального парка выявили шесть отпечатков лап плотоядного динозавра, возраст которых оценивается минимум в 120 млн лет.

    Один из следов древнего животного обнаружил тайский турист в национальном парке на северо-востоке страны. Фотографии отпечатка стали вирусными в интернете, после чего на место прибыли рейнджеры и нашли еще четыре следа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

    Во вторник специалисты-палеонтологи тайского департамента минеральных ресурсов обнаружили шестой след. Ученые проанализировали находки и установили, что отпечатки длиной 32 сантиметра оставил плотоядный динозавр с длиной тела до семи метров.

    По форме следов палеонтологи предполагают, что они принадлежат сиамскому тираннозавру – дальнему родственнику Tyrannosaurus Rex. Для подтверждения этой гипотезы и более точной датировки ученым предстоит провести дополнительные исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров.

    Губернатор Орлов назвал раскопки динозавров главной фишкой Благовещенска.

    Летом ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров.

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    19 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса

    Япония запустила зонд MMX для первого в мире сбора грунта на Фобосе

    Tекст: Денис Тельманов

    Японское агентство аэрокосмических исследований запустило космический аппарат MMX, который должен совершить первую в истории посадку на марсианский спутник Фобос.

    Зонд запущен с помощью тяжелой ракеты-носителя Н-3 с космодрома Танэгасима, передает ТАСС.

    Главная задача зонда MMX – собрать образцы почвы Фобоса. Аппарат должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с добытым грунтом.

    Путем анализа этих образцов японские специалисты намереваются получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Япония начала собственный путь к ведению войны в космосе. Весной Китай решил доставить на Землю образцы грунта с Марса в 2031 году.

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    20 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Японский зонд для изучения спутника Марса вышел на заданную орбиту

    Японский зонд MMX для сбора грунта на спутнике Марса вышел на орбиту

    Tекст: Денис Тельманов

    Зонд MMX Японского агентства аэрокосмических исследований для изучения спутника Марса Фобоса успешно отделился от ракеты-носителя.

    Запуск аппарата состоялся в ночь на вторник с космодрома Танэгасима, после чего зонд успешно вышел на заданную орбиту, пишет ТАСС.

    Ожидается, что примерно к августу аппарат приблизится к Марсу, а не ранее декабря 2028 года выполнит свою главную задачу – соберет около 10 граммов грунта Фобоса.

    Зонд должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с образцами, анализ которых поможет японским специалистам получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.

    Как заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки, проект поможет установить происхождение спутника и проработать технологии, связанные с будущей отправкой на Марс пилотируемых экспедиций.

    Аппарат весом 4,5 т оснащен солнечными батареями с размахом девять метров. Предполагается, что используемые в миссии технологии можно будет применить для дальнейших полетов на Марс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса. Летом Токио начал собственный путь к ведению войны в космосе.

    В прошлом году эксперты предрекли марсианскому проекту России и США повторение успеха миссии «Союз-Аполлон».

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    21 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Турция заключила с Катаром, Пакистаном и Индонезией оборонный меморандум

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе визита турецкого министра обороны Яшара Гюлера в Доху подписан меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией.

    Меморандум переводит двусторонние связи государств в сфере военно-промышленного комплекса в многосторонний формат, передает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.

    Документ предусматривает совместное производство вооружений и боевой техники, передачу технологий, а также научно-исследовательские работы и интеграцию цепочек поставок между предприятиями. В Минобороны Турции отметили, что соглашение направлено на содействие сотрудничеству и укрепление военного потенциала четырех стран.

    Ранее Турция наладила поставки Катару ударных беспилотников Bayraktar TB2 и бронетехники. С Индонезией страна ведет совместную разработку среднего танка Kaplan MT, а для ВМС Пакистана Анкара строит корветы в рамках проекта Milgem.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Турция, Саудовская Аравия и Пакистан создали военный союз. В прошлом году Анкара решила модернизировать флот за счет экспорта оружия. Азербайджан и Турция расширили военное сотрудничество.

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    20 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Число жертв наводнений на западе Турции достигло девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших из-за наводнений в Стамбуле и Коджаэли на западе Турции достигло девяти человек, сообщили власти провинции Стамбул во вторник.

    «Тело пропавшего без вести из-за наводнений гражданина обнаружено в заливе Золотой Рог, число жертв стихии возросло до семи. Поисково-спасательная операция завершена», – заявили РИА «Новости» власти провинции.

    Кроме того, в районах Гебзе и Пендик на восточной окраине Стамбула в понедельник были обнаружены тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпало рекордное в современной истории города количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Были затоплены улицы и целые кварталы в ряде районов, парализовано движение, общественный транспорт работал с перебоями.

    На прошлой неделе число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех человек. Позднее их количество возросло до шести. В понедельник сообщалось, что жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек.

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    20 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Останки неизвестного древнего вида яка обнаружили в Сибири

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международная группа исследователей выявила неизвестный ранее вымерший вид, родственный современному яку, изучив фрагменты костей из Денисовой пещеры и других мест Сибири.

    Специалисты обнаружили 20 фрагментов костей животного: 14 в Денисовой пещере и шесть в других районах Алтае-Саянской горной системы и юга Сибири. По их форме определить принадлежность не удалось, однако ученые смогли извлечь древнюю ДНК, пишет «Российская газета».

    Сравнение генетических данных с геномами других полорогих, включая яков, бизонов и крупный рогатый скот, показало, что останки принадлежат неизвестному виду, родственному современному яку. Ученые временно назвали его «Як X». Животное обитало в регионе во время ледникового периода наряду с мамонтами и степными бизонами.

    Как сообщил постдокторант Центра палеогенетики Йонас Оппенгеймер, популяция животного, вероятно, сокращалась во время потепления около 120 тыс. лет назад. Вид вымер после появления самого молодого из изученных образцов, возраст которого составляет около 27 тыс. лет. Исследователи предполагают, что Як X мог входить в рацион денисовцев – древних людей, чьи останки ранее также были найдены в Денисовой пещере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце останки гигантского носорога впервые нашли в Западной Сибири.

    Окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров.

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    22 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские физики по-новому описали процессы в сверхпроводниках

    В МФТИ и РАН нашли новый способ проектирования квантовых компьютеров

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые вывели уравнение, которое учитывает внутренние процессы при движении вихрей в сверхпроводниках и позволяет точнее создавать квантовые устройства.

    Физики сумели по-новому описать процессы в сверхпроводящих материалах, что позволит точнее проектировать квантовые компьютеры и различные датчики, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического института (МФТИ).

    Сверхпроводящие цепи лежат в основе систем связи, чувствительных детекторов и квантовых процессоров. Они функционируют при сверхнизких температурах, а их свойства регулируются магнитным полем и сверхтоком. Магнитный поток проникает в материал в виде вихрей Абрикосова, вокруг которых циркулирует сверхпроводящий ток.

    Долгое время специалисты не учитывали внутренние процессы при описании движения таких вихрей. Теперь ученые из МФТИ, Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова и Института физики микроструктур РАН вывели уравнение, которое описывает движение вихрей с учетом запаздывания зарядового дисбаланса.

    В институте пояснили, что это открытие поможет точнее проектировать кубиты для квантовых компьютеров, а также детекторы фотонов для астрономических телескопов и систем связи. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Physical Review.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ученые МФТИ создали сверхбыстрый способ очистки воздуха от выхлопных газов.

    В апреле специалисты вуза разработали точную модель для добычи нефти.

    В прошлом году российские исследователи завершили испытания первого в стране квантового компьютера.

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    21 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Абхазия выдворила в Грузию разыскиваемого участника турецкой ОПГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Служба государственной безопасности Абхазии задержала и депортировала в Грузию гражданина Турции Мехмета Кызыларслана, разыскиваемого на родине за тяжкие преступления.

    Служба государственной безопасности Абхазии задержала и выслала на территорию Грузии турецкого гражданина, который скрывался в республике с 2025 года, передает ТАСС.

    В пресс-службе ведомства уточнили, что в Турции иностранец обвиняется в совершении тяжких преступлений. Мужчина идентифицирован как участник организованной преступной группы, занимавшейся рэкетом и вымогательством.

    В спецслужбе добавили, что продолжат жестко противодействовать попыткам представителей турецкого криминалитета использовать территорию Абхазии для ухода от уголовной ответственности.

    В прошлом году Грузия решила депортировать 25 иностранцев за участие в протестах. В 2024 году суд Турции депортировал россиянина из Стамбула за фото в метро.

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    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

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      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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