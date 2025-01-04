Грузия решила депортировать 25 иностранцев за участие в протестах

Грузия выдворила 25 иностранцев за участие в акциях протеста в Тбилиси

Tекст: Вера Басилая

Министерство внутренних дел Грузии начало выдворение 25 иностранных граждан, участвовавших в протестах в Тбилиси в ноябре-декабре, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что большинство из них уже получили административные санкции. Из них десять человек уже покинули территорию Грузии.

Среди депортированных иностранцев граждане Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции и других стран. В ноябре-декабре 2024 года в целом был выдворен 91 иностранец, часть из которых уехала из страны добровольно.

По данным за весь 2024 год, из Грузии было депортировано 430 иностранных граждан, что на 126% больше, чем в 2023 году.

Власти связывают рост этих показателей с усилением контроля за миграцией и участием иностранцев в несанкционированных мероприятиях.

Ранее правозащитница Нана Какабадзе рассказала о раболепии сторонников грузинской оппозиции перед Западом.

Акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, начавшиеся после решения властей от 28 ноября 2024 года не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, продолжаются.