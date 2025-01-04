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Грузия решила депортировать 25 иностранцев за участие в протестах
Грузия выдворила 25 иностранцев за участие в акциях протеста в Тбилиси
МВД Грузии инициировало депортацию 25 иностранных граждан за участие в протестах в Тбилиси в ноябре-декабре, из которых 10 человек уже покинули страну, сообщило Министерство внутренних дел Грузии.
Министерство внутренних дел Грузии начало выдворение 25 иностранных граждан, участвовавших в протестах в Тбилиси в ноябре-декабре, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что большинство из них уже получили административные санкции. Из них десять человек уже покинули территорию Грузии.
Среди депортированных иностранцев граждане Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции и других стран. В ноябре-декабре 2024 года в целом был выдворен 91 иностранец, часть из которых уехала из страны добровольно.
По данным за весь 2024 год, из Грузии было депортировано 430 иностранных граждан, что на 126% больше, чем в 2023 году.
Власти связывают рост этих показателей с усилением контроля за миграцией и участием иностранцев в несанкционированных мероприятиях.
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