На акциях протеста в Тбилиси стали публично мочиться

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Особенное возмущение вызвал факт публичного мочеиспускания молодой женщины на фотографию парламента Грузии, во время чего она нецензурно выражалась в адрес правящей «Грузинской мечты».

Также пользователи негативно отреагировали на появление на акции известного врача Важи Гаприндашвили в тюремной робе с номером удостоверения личности на груди. Этот врач был осужден на 1 год и 9 месяцев властями Южной Осетии в 2019 году за незаконное пересечение границы, однако вскоре помилован, в том числе после обращения российских политиков.

«Цирк уродцев», «Пора с этим заканчивать, во что превратили центральный проспект», «Эти несчастные сбежали из психбольницы», «Дешевая клоунада», «Аферисты», – пишут пользователи социальных сетей.

«Акции протеста в Грузии будут продолжаться, так как на них выделяют немалые деньги. Лично знаю, как на эти деньги участники таких акций обзавелились новыми мобильными телефонами, одеждой. Но опрокинуть власти они не смогут», – сказал газете ВЗГЛЯД накануне эксперт Петрэ Мамрадзе.

В Новогоднюю ночь на проспекте Руставели манифестанты накрыли «праздничный стол».