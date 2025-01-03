Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».20 комментариев
На акциях протеста в Тбилиси стали публично мочиться
Акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, начавшиеся после решения властей от 28 ноября 2024 года не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, принимают уродливую форму, отмечают пользователи соцсетей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Особенное возмущение вызвал факт публичного мочеиспускания молодой женщины на фотографию парламента Грузии, во время чего она нецензурно выражалась в адрес правящей «Грузинской мечты».
Также пользователи негативно отреагировали на появление на акции известного врача Важи Гаприндашвили в тюремной робе с номером удостоверения личности на груди. Этот врач был осужден на 1 год и 9 месяцев властями Южной Осетии в 2019 году за незаконное пересечение границы, однако вскоре помилован, в том числе после обращения российских политиков.
«Цирк уродцев», «Пора с этим заканчивать, во что превратили центральный проспект», «Эти несчастные сбежали из психбольницы», «Дешевая клоунада», «Аферисты», – пишут пользователи социальных сетей.
«Акции протеста в Грузии будут продолжаться, так как на них выделяют немалые деньги. Лично знаю, как на эти деньги участники таких акций обзавелились новыми мобильными телефонами, одеждой. Но опрокинуть власти они не смогут», – сказал газете ВЗГЛЯД накануне эксперт Петрэ Мамрадзе.
В Новогоднюю ночь на проспекте Руставели манифестанты накрыли «праздничный стол».