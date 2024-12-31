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Протестующие в Тбилиси собрались встречать Новый год у здания парламента Грузии
Более тысячи протестующих в Грузии собрались встретить Новый год у здания парламента в Тбилиси
Антиправительственный митинг в Тбилиси, начавшийся 28 ноября из-за отказа властей обсуждать вступление в Евросоюз, собрал более тысячи человек у здания парламента, где они планируют встретить Новый год с экс-президентом Саломе Зурабишвили.
Более тысячи человек собрались перед зданием парламента Грузии, чтобы встретить Новый год, сообщает ТАСС.
Протестующие организовали праздничный стол на проспекте Руставели, который временно перекрыт, и угощаются продуктами, принесенными из дома. К акции планирует присоединиться бывший президент Саломе Зурабишвили, полномочия которой закончились 29 декабря. Она ранее заявляла, что будет на проспекте Руставели вместе с протестующими.
Новые протесты начались в Грузии 28 ноября и проходят ежедневно у здания парламента. Первая неделя была особенно напряженной: протестующие использовали пиротехнику против силовиков, которые отвечали водометами и слезоточивым газом. Затем акции перешли в мирное русло, и полиция перестала дежурить на месте митингов.
Поводом для протестов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» не включать в повестку дня переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Кобахидзе заявил, что ЕС оказывает постоянный шантаж, требуя отмены ряда законов и введения санкций против грузинских властей.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе принял решение отменить зажжение новогодней елки перед зданием парламента из-за протестов оппозиции.
Ежедневные марши протеста в Грузии, которые проводятся с 28 ноября после решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, жители отмечают как фарс и водевиль,
Грузия продолжит прозападную внешнюю политику, заявил новый президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем первом публичном выступлении.