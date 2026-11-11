Мединский: Москва не видит возможности обмена территориями с Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

Возможность обмена территориями между Россией и Украиной в настоящий момент не просматривается, заявил Мединский в интервью журналисту «Вестей» Евгению Попову.

«Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий. Опять же, как ярко было сказано нашим руководителем: «Там, где ступила нога нашего русского солдата – это наше», – сказал помощник президента.

Он добавил, что тема возможных территориальных обменов периодически вбрасывается с разных сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетела в Москву из Абу-Даби после завершения трехсторонних переговоров.

Мединский заявил о приближении Москвы и Киева к достижению мирного соглашения.

Глава российской делегации допустил присоединение представителей европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.