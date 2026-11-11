События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.3 комментария
Мединский: Там, где ступила нога нашего русского солдата – это наше
Мединский: Москва не видит возможности обмена территориями с Украиной
Помощник президента России Владимир Мединский заявил об отсутствии возможности обмена территориями с украинской стороной.
Возможность обмена территориями между Россией и Украиной в настоящий момент не просматривается, заявил Мединский в интервью журналисту «Вестей» Евгению Попову.
«Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий. Опять же, как ярко было сказано нашим руководителем: «Там, где ступила нога нашего русского солдата – это наше», – сказал помощник президента.
Он добавил, что тема возможных территориальных обменов периодически вбрасывается с разных сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетела в Москву из Абу-Даби после завершения трехсторонних переговоров.
Мединский заявил о приближении Москвы и Киева к достижению мирного соглашения.
Глава российской делегации допустил присоединение представителей европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.