Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу

Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии. Причина – в предполагаемом дефиците бюджета в 300 млрд евро к 2040 году, пишет Handelsblatt.

«Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 млрд евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках «долгового тормоза», – говорится в публикации издания.

Специалисты отметили, что сохранение нынешней схемы финансирования военных расходов приведет к росту госдолга Германии с 63% до 98% ВВП к 2040 году. По их мнению, это поставит под угрозу стабильность еврозоны. Для предотвращения кризиса эксперты посоветовали снизить государственные расходы и повысить налоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро. Рост расходов на модернизацию бундесвера нарушил критерии устойчивости бюджета страны.

Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты ФРГ предупредили о возможной дыре в бюджете на 108 млрд евро к 2030 году.