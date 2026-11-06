Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

Tекст: Валерия Городецкая

«В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

«Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.