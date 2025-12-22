Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России

Tекст: Вера Басилая

Бельгийский депозитарий Euroclear положительно оценивает решение Европейского союза не использовать российские активы для кредитования Украины, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Euroclear отметили, что поддерживают инициативу Европейского совета по новым вариантам финансирования для Украины.

В компании также заявили, что намерены и дальше содействовать реализации мер ЕС, а взаимодействие с законодателями по вопросам санкций продолжится в конструктивном ключе. Euroclear подчеркивает, что действия компании будут соответствовать целям финансовой стабильности и принципам верховенства права.

Ранее на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме.

Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

Президент России Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что такие действия могут привести к прямым потерям для международной финансовой системы.