Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.5 комментариев
Дмитриев сравнил Ротшильдов с Ланнистерами из «Игры престолов»
Дмитриев сравнил Ротшильдов с домом Ланнистеров из «Игры престолов»
Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с домом Ланнистеров из «Игры престолов» на фоне публикации переписки Джеффри Эпштейна, где упоминается их банк.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с персонажами дома Ланнистеров из сериала «Игра престолов», опубликовав соответствующий пост в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Дмитриев разместил коллаж с Тирионом, Джейме и Серсеей Ланнистерами и подписал изображение «The Fall of the Rothschilds» («Падение Ротшильдов»), комментируя переписку финансиста Джеффри Эпштейна, где упоминаются Ротшильды.
Под публикацией глава РФПИ прикрепил сообщение, в котором Эпштейн пишет: «Как вы, наверное, знаете, я представляю интересы семьи Ротшильдов. Я надеялся найти способ, чтобы банк (Rothschild & Co) с активами в 160 млрд долларов мог сделать что-то в сфере технологий. Лучший список клиентов в мире, доисторические продукты. Это может подождать. Удачи в Китае».
Дом Ланнистеров в «Игре престолов» известен как одна из самых влиятельных и богатых династий Вестероса, а их падение является одной из ключевых сюжетных линий саги.
Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года по подозрению в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг его общения входили бывшие и действующие политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.
Уголовное дело против Эпштейна было закрыто после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.
Напомним, ранее Дмитриев назвал сатанистами тех, кто получил выгоду после госпереворота на Украине. акое заявление он сделал, комментируя появившиеся в прессе сведения о переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна с лицом по фамилии Ротшильд.
Между тем сенатор Алексей Пушков заявлял, что вылепленный Ротшильдами Макрон встал поперек горла Франции.