Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым о территориях

Глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги вспомнил переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по территориальному вопросу.
Мотэги напомнил о своих переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».
Он отметил, что вопрос «северных территорий» остается одной из самых сложных проблем в отношениях между Россией и Японией. Мотэги заявил: «Я лично во время моего предыдущего пребывания на посту министра иностранных дел Японии на протяжении длительного времени вел переговоры с министром иностранных дел Лавровым».
Министр подчеркнул, что Япония намерена добиваться возобновления поездок японских граждан на могилы предков, расположенные на этих островах.
В стране 7 февраля отмечают «День северных территорий» – дату подписания Симодского трактата 1855 года, по которому Япония получила Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио продолжает требовать возвращения этих островов у России в послевоенный период.
Позиция Москвы остается неизменной: острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны и суверенитет России над ними не подлежит сомнению. После введения Японией санкций против России из-за спецоперации на Украине, Москва в марте 2022 года прекратила безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова.
