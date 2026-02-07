Ученые сообщили о внезапном завершении мощного всплеска на Солнце

ИКИ РАН: Один из сильнейших в XXI веке всплесков на Солнце внезапно завершился

Tекст: Мария Иванова

Один из сильнейших всплесков солнечной активности в XXI веке внезапно завершился, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Наблюдения показывают, что активная область 4366, которая еще недавно могла повторить или даже побить столетний рекорд по числу мощных вспышек, неожиданно прекратила активность. По словам ученых, это произошло резко – «словно кто-то дернул рубильник».

Еще в среду и четверг, 4 и 5 февраля, в этой области было зафиксировано по 11 вспышек уровней M и X за сутки, однако уже в пятницу их число упало до нуля, а затем солнечная активность почти полностью затихла. Исследователи отмечают, что столь внезапное и почти полное прекращение активности теперь стало одной из ключевых загадок для науки. Хотя несколько крупных вспышек могли бы вызвать сильнейшие магнитные бури на Земле, их влияние оказалось минимальным – ни одного «черного лебедя» не произошло.

По оценкам специалистов, солнечная активность, скорее всего, переходит в очередной период стабилизации, однако его продолжительность прогнозировать сложно. С начала 2026 года Солнце уже дважды демонстрировало необычно мощные всплески, причем январский вызвал сильнейший радиационный шторм у Земли. Вчера серия мощных взрывов произошла и на обратной стороне светила, что, по мнению ученых, говорит о сохранении большого энергетического потенциала.

Активная область 4366 останется видимой с Земли еще примерно пять суток, а значит, формально сохраняется шанс на рекорд – нужно всего две новые вспышки уровня M1.0 и выше. Однако ученые подчеркивают, что ближайшее время ожидается относительное спокойствие, а насколько оно будет долгим, покажет развитие событий на Солнце.

Напомним, накануне ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца.

Сообщалось, что группа солнечных пятен № 4366 приблизилась к историческому рекорду по размеру.

За день до этого ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле.