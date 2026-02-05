  • Новость часаВо Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Как США рассчитывают подчинить Кубу
    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон
    Россия поставила рекордную сумму золота Гонконгу в 2025 году
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    Небензя призвал закрыть террористам доступ к терминалам Starlink
    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    5 февраля 2026, 08:55 • Новости дня

    Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле

    На Земле начались магнитные бури, зафиксированысеверные сияния

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне высокой солнечной активности на планете зафиксированы магнитные бури, сопровождающиеся мощными северными сияниями над Канадой и США.

    Магнитная буря началась на Земле, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Сейчас ученые характеризуют её как слабую (уровень G1), однако в течение суток возможно усиление до средней или даже сильной (уровни G2-G3). Эксперты отмечают, что бури такого масштаба фиксируются впервые за несколько месяцев.

    «Причина текущих возмущений – это общая реакция магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца», – сообщили в лаборатории. Основной спусковой механизм – прохождение края облака плазмы, выброшенного во время вспышки X8.1 на Солнце 2 февраля, которая стала крупнейшей за последние полтора года.

    В данный момент в ночной зоне западного полушария наблюдаются сильные полярные сияния максимальной интенсивности, особенно над Канадой и северными регионами США. Яркое свечение вызвало повышенный интерес у жителей этих территорий. Ожидается, что через примерно 10 часов ситуация на территории России станет более понятной, когда линия раздела дня и ночи дойдет до Европейской части страны.

    Напомним, накануне ученые предупредили о приближении к Земле слабых магнитных бурь.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    3 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о морозах до минус 30 в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха на 10-13 градусов ниже нормы ожидается в Москве в рабочие дни, заявил заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.

    Морозы на 10-13 градусов ниже климатической нормы ожидаются в Москве всю рабочую неделю, сообщили в РИА «Новости». Об этом заявил заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд, подчеркнув: «Морозы не просто сильные, а очень сильные, отклонение от нормы двузначное. В течение ближайших дней температура на 10-13 градусов ниже нормы, на двузначную величину ниже нормы».

    Вильфанд напомнил, что средняя суточная температура в столице за последние 30 лет составляет минус 6,5 градуса, а накануне она опустилась до минус 21. Таким образом, температура оказалась на 14,5 градуса ниже климатической нормы.

    По прогнозу синоптика, такие аномальные холода сохранятся в Москве и области до конца рабочей недели. В ночные часы температура будет опускаться до минус 20–25 градусов, а в некоторых районах Подмосковья возможно похолодание до минус 28–30 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза.

    В Московском регионе синоптики спрогнозировали усиление морозов.

    3 февраля 2026, 02:29 • Новости дня
    Синоптик назвал регионы с отрицательной аномалией температуры

    Tекст: Антон Антонов

    Аномально холодная погода будет в Красноярском крае, Якутии, Иркутской области, а также в европейской части России, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Что касается отрицательной аномалии, то сейчас волна холода катится на юг Красноярского края, Якутской и Иркутской областей», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отрицательная аномалия температуры в этих регионах достигнет 12 градусов. Шувалов отметил, что самая сильная аномалия, которая затронет наибольшее число жителей, будет наблюдаться в европейской части России. До четверга включительно на юге средней полосы страны отрицательная аномалия составит от минус 12 до минус 14 градусов.

    По словам синоптика, в Черноземье ночные температуры местами опустятся до минус 30 градусов. Он также добавил, что сильные холода придут в степные районы Кубани и на Северный Кавказ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений. В конце января во всех регионах Центрального федерального округа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.

    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    3 февраля 2026, 06:28 • Новости дня
    Компании Маска SpaceX и xAI объединились

    Маск сообщил о покупке xAI компанией SpaceX

    @ Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компании SpaceX, производитель космической техники, и xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, объединились.

    Маск объявил о покупке компанией SpaceX фирмы xAI. По его словам, цель сделки – создание «самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного двигателя инноваций на Земле (и за ее пределами)», передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что речь идет об «искусственном интеллекте, ракетах, космическом интернете, прямой связи с мобильными устройствами». Кроме того, он заявил о «ведущей в мире платформе для информации в режиме реального времени и свободы слова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что компании Илона Маска SpaceX и xAI обсуждают возможность объединения перед IPO SpaceX. SpaceX планирует вывести на орбиту 1 млн спутников для создания солнечной вычислительной сети в интересах искусственного интеллекта.

    3 февраля 2026, 09:24 • Новости дня
    Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы

    Tекст: Мария Иванова

    В столице минувшей ночью был зафиксирован новый зимний температурный минимум, когда столбики термометров опустились ниже отметки предыдущего рекорда, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Новая минимальная температура зимы была зафиксирована на метеостанции ВДНХ, передает Telegram-канал Михаила Леуса.

    К восьми утра температура в Москве опустилась до минус 21,1 градуса, что стало самым низким показателем с начала зимнего сезона. Предыдущий рекорд этой зимы был установлен 1 февраля и составлял минус 21 градус.

    Михаил Леус сообщил: «Москва обновила минимум зимы!»

    По данным синоптиков, столь низкие температуры отмечались впервые за эту зиму, а предыдущий лидер был превзойден всего на одну десятую градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик назвал регионы России с отрицательной аномалией температуры.

    Сообщалось что в феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений.

    Между тем Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе.

    3 февраля 2026, 19:07 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса

    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса X1.5

    @ Вадим Скрябин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Солнечная вспышка наивысшего класса достигла максимума в 17:08 по московскому времени, набрав уровень баллов в X1.5, сообщили ученые.

    На Солнце началась вспышка уровня X с баллом X1.5, достигшая максимума в 17:08 по московскому времени. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что событие относится к наивысшему классу солнечных вспышек, который способен влиять на космическую погоду и радиосвязь на Земле.

    Согласно информации, размещенной на сайте Лаборатории, до этой вспышки на Солнце во вторник произошли две вспышки класса С, а также восемь вспышек сильного класса М. Эксперты подчеркивают, что вспышки класса X считаются самыми мощными и могут вызывать заметные геомагнитные возмущения.

    Лаборатория регулярно отслеживает подобные явления и публикует данные для информирования специалистов и широкой аудитории о рисках, связанных с солнечной активностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника активная область на Солнце показала резкий рост активности за последние сутки, увеличив площадь на 50% и установив рекорд по числу мощных вспышек.

    Накануне на Солнце зафиксировали супервспышку уровня X81, ставшую четвертой вспышкой класса Х за сутки. Всего в этом году уже произошло четыре события класса Х: первые две – 18 января и 1 февраля, третья – 2 февраля с баллом X8.1, а сильнее в текущем цикле были только вспышки 3 октября и 14 мая 2024 года.


    3 февраля 2026, 01:58 • Новости дня
    Российская частная компания назвала срок запуска сверхлегкой ракеты

    Российская Space Energy запланировала запуск сверхлегкой ракеты на 2027 год

    Tекст: Антон Антонов

    Российская частная компания Space Energy разрабатывает сверхлегкую ракету «Орбита», первый запуск которой намечен на начало 2027 года, сообщил главный конструктор компании Георгий Емелин.

    «Начата активная работа над ракетой-носителем сверхлегкого класса »Орбита«, запуск которой мы планируем в первом квартале 2027 года», – приводит слова Емелина РИА «Новости».

    На предприятии уже создан необходимый технологический и инженерный задел, что позволяет реализовать проект без переноса сроков.

    Ракета «Орбита» будет способна выводить полезную нагрузку до 130 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км и до 220 кг на низкую околоземную орбиту.

    Первый запуск предусматривает выведение муляжа полезной нагрузки, однако возможно, что заказчики согласятся отправить свои наноспутники уже в рамках этого пуска. Если первый полет пройдет штатно, одного запуска будет достаточно для проверки всех систем ракеты.

    В компании ожидают, что в 2027 году состоятся и последующие пуски уже с коммерческой полезной нагрузкой. К этому времени Space Energy планирует подготовить собственные спутники в формате CubeSat.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Space Energy планирует провести суборбитальный запуск сверхлегкой ракеты Kamchatka-1 с полигона Капустин Яр в третьем квартале 2026 года.

    2 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    На Солнце ночью зафиксировали супервспышку уровня X81

    Tекст: Мария Иванова

    На поверхности Солнца зафиксирована редкая супервспышка уровня X8.1, однако мощные плазменные выбросы пока прошли мимо Земли.

    На Солнце образовался мощный центр активности с рекордными запасами энергии, которые выходят на поверхность в виде сильных магнитных полей и электрических токов, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В этой компактной области формируются многочисленные солнечные пятна, а энергия буквально «захлёбывает» зону, что приводит к постоянным крупным вспышкам.

    Исследователи отмечают, что теперь происходят не только мощные, но и редкие супервспышки: «Поскольку, судя по всему, сильных и очень сильных вспышек уже недостаточно, то в ход пошли супервспышки», – говорится в сообщении.

    За последние 25 лет на Солнце было всего 13 супервспышек такого масштаба, как X8.1 – нынешнее событие произошло ночью.

    Предыдущие вспышки X8.7 и X9.0, зафиксированные в 2024 году, существенного влияния на Землю не оказали, что связано с особенностями их расположения и направлением выбросов плазмы. Эксперты подчеркивают, что не каждая вспышка напрямую влияет на нашу планету – многое зависит от деталей.

    По предварительной информации, удар по Земле от нынешней вспышки маловероятен: «С вероятностью 90% его не будет», – отмечают специалисты лаборатории. Пока мощных плазменных облаков не зафиксировано, а те выбросы, что были, ушли вбок. Окончательная информация ожидается в течение дня, но пока вспышка считается «стерильной», то есть не несущей угрозы для Земли.

    Однако ученые предупреждают, что уже к вечеру активный центр приблизится к линии Солнце–Земля и до субботы будет находиться в зоне максимального потенциального воздействия. Это увеличивает риск появления новых, возможно, более мощных выбросов плазмы. Тем не менее, плазма от текущего супервзрыва ушла вверх, минуя планеты, и есть вероятность, что следующие выбросы последуют тем же маршрутом, хотя гарантий нет.

    Специалисты подчеркивают, что наука сейчас находится в режиме наблюдения, и по мере поступления новых данных будут публиковаться обновления.

    Группа солнечных пятен настолько велика, что её можно увидеть даже в любительские телескопы, и лаборатория призывает астрономов-любителей делиться фотографиями этого исторического события.

    Ранее ученые поразились числу сильных вспышек на Солнце, произошедших в течение одного дня.

    Вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована 1 февраля. На Солнце также произошли три вспышки предпоследнего класса мощности.

    2 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Четвертая за сутки вспышка класса Х произошла на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце 2 февраля зарегистрировали четвертую за сутки вспышку высшего класса X, но скорость ее роста оказалась ниже по сравнению с ночной.

    На Солнце 2 февраля зафиксирована четвертая за сутки вспышка высочайшего класса X, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, балл новой вспышки пока не определен, однако ее сила растет медленнее по сравнению с ночной вспышкой.

    Ученые объясняют происходящее тем, что вчерашних всплесков класса M уже недостаточно для вывода избыточной энергии, поступающей на поверхность светила. Теперь Солнце переходит к более мощным вспышкам категории X, которые считаются самыми сильными.

    Подобная активность может повлиять на космическую погоду, что важно для работы спутников и радиосвязи на Земле.

    Напомним, на Солнце прошлой ночью зафиксировали супервспышку уровня X81.

    Ученые обратили внимание на необычно большое количество мощных вспышек на Солнце за одни сутки.

    Накануне вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована на Солнце.


    2 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности для Москвы и области

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов продлен еще на трое суток – до конца 6 февраля.

    Режим повышенной готовности из-за аномальных холодов в столице и Подмосковье сохранится еще на трое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на данные синоптиков. Ранее предупреждение вводили до вечера третьего февраля.

    «Его действие продлено до конца суток пятницы, 6 февраля», – подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень считается предпоследним в шкале оповещений.

    Подобная маркировка означает наличие опасных метеорологических условий. Существует вероятность стихийных бедствий и нанесения материального ущерба инфраструктуре города и области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности во всех регионах Центрального федерального округа из-за аномальных холодов.

    В подмосковном Клину в ночь на 31 января столбики термометров опустились до 30-градусной отметки. Позже в Гидрометцентре объяснили сильные морозы без снегопадов влиянием антициклона над Кольским полуостровом.

    2 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Плазма после ночной солнечной вспышки Х8.1 практически не покинула поверхность Солнца, что снижает риск геомагнитных бурь на Земле, сообщили ученые.

    «Стерильность» вспышки Х8.1, произошедшей на Солнце в ночь на 2 февраля, подтверждена, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые отмечают, что большая часть плазмы после взрыва осталась на поверхности светила, а незначительный объем вещества, покинувший Солнце, пройдет мимо нашей планеты.

    Лаборатория подчеркивает, что Земля может быть слегка затронута краем плазменного облака, но серьезного воздействия на геомагнитную обстановку не ожидается. «Основная масса плазмы осталась на Солнце», – говорится в сообщении.

    Ученые также предполагают, что оставшаяся на поверхности звезды плазма может быть выброшена в ближайшее время в ходе следующей крупной вспышки, и подобное событие возможно уже в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла четвертая за сутки вспышка класса Х.

    на Солнце прошлой ночью зафиксировали супервспышку уровня X81.

    Ученые обратили внимание на необычно большое количество мощных вспышек на Солнце за одни сутки.

    3 февраля 2026, 09:47 • Новости дня
    Активная область на Солнце за сутки поставила рекорд вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки активная область на Солнце показала резкий рост активности, увеличив площадь на 50% и установив новый рекорд по числу мощных вспышек.

    Активная область на Солнце за минувшие сутки увеличилась в размерах на 50% и установила новый рекорд по числу мощных вспышек, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, за сутки было зафиксировано 18 сильных вспышек по московскому времени и 19 – по всемирному. Эти показатели стали вторыми по количеству за десятилетие, уступив только рекорду, установленному 29 декабря 2024 года, когда произошло 23 события.

    Специалисты отмечают, что с сегодняшнего дня и до середины пятницы, 6 февраля, активный солнечный центр будет находиться в зоне прямого воздействия на Землю. В этом положении, при возникновении сильных вспышек и выбросов массы, плазменные облака могут ударить по магнитосфере Земли практически фронтально. Обычно такие явления происходят редко – около 10% всех крупных солнечных событий направлены именно к Земле.

    За прошлый 2025 год такие фронтальные удары по Земле наблюдались лишь дважды: 1 июня и 12 ноября. В текущем году уже отмечено одно подобное событие – магнитная буря 20-21 января, вызвавшая сильнейший радиационный шторм XXI века после прямого удара вспышки X1.9 18 января.

    Эксперты подчеркивают, что подобные события невозможно предсказать заранее. «Все такие события являются чёрными лебедями», – отмечается в сообщении лаборатории. Анализ графиков активности, динамики или любых изменений на Солнце не позволяет выявить приближение подобных вспышек, так как даже перед одной из крупнейших вспышек в истории никаких явных признаков не было.

    Ранее ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.

    Накануне на Солнце ночью зафиксировали супервспышку уровня X81. Тогда за сутки на Солнце произошла четвертая вспышка класса Х.

    3 февраля 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков назвал морозы в Москве обычными

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установившиеся в российской столице низкие температуры в столице нельзя считать аномальными, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Нынешние холода в Москве нельзя считать чем-то исключительным, сказал Песков, передает ТАСС.

    «В Москве обычные зимние морозы. Мы просто с вами привыкли к аномально теплым зимам», – пояснил он.

    Представитель Кремля добавил, что коммунальщики в холодное время года работают в усиленном режиме.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь с понедельника на вторник была зафиксирована самая низкая температура за эту зиму.

    4 февраля 2026, 06:30 • Новости дня
    Москвичам пообещали морозную среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 13 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В среду жителей столицы ожидает переменная облачность и преимущественно сухая погода, информирует ТАСС. Температура воздуха в Москве днём составит от минус 13 до минус 11 градусов, а ночью на четверг может опуститься до минус 24 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

    Синоптики отмечают западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление будет держаться около 756 миллиметров ртутного столба. Для Подмосковья в среду также прогнозируются сильные морозы: от минус 16 до минус 11 градусов, ночью – до минус 27 градусов.

    В связи с этим в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Это связано с аномально низкими температурами, которые сохранятся как минимум до 7 февраля. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на улицах и внимательно следить за прогнозами синоптиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады привели к увеличению количества ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов в Подмосковье.

    Специалисты прогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    5 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Глава РАН Красников объяснил причины аномалий кометы 3I/ATLAS

    Tекст: Катерина Туманова

    Поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS стало предметом обсуждения из-за того, что объект не подвергался воздействию солнечного ветра, в отличие от обычных комет, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    «Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы – у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность «вылизана» солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам главы РАН, именно этим объяснялись аномалии в поведении кометы – изменения скорости вращения и цвета. С научной точки зрения все эти явления объяснимы, несмотря на ажиотаж, вызванный слухами о якобы инопланетном происхождении объекта.

    Красников добавил, что подобные сенсации не имеют под собой оснований, так как учёным хорошо известны орбита и характеристики кометы, которая сейчас уходит к Юпитеру и вскоре покинет солнечную систему.

    НАСА ранее сообщило, что телескоп «Хаббл» зафиксировал комету 21 июля 2025 года на расстоянии 450 млн км от Земли. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков отверг версии о неестественном происхождении объекта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комета 3I/ATLAS 19 декабря 2025 года прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли. Яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, со временем уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение. Учёный объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS.

    4 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Ученые предупредили о приближении в Земле слабых магнитных бурь

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни Землю могут затронуть слабые магнитные бури из-за всплеска солнечной активности, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    К Земле в четверг начнут поступать первые возмущения, связанные с недавним всплеском солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Несмотря на то, что за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около пятидесяти вспышек уровня M, магнитные бури на планете пока ожидаются слабыми.

    Ученые объясняют это тем, что солнечные активные зоны только накануне вышли в геоэффективную область, и Землю затронут лишь края ранее ушедших выбросов плазмы. Основная масса солнечного вещества пройдет мимо Земли, что снижает вероятность серьезных последствий для нашей планеты.

    Во вторник на Солнце впервые за последние дни произошла мощная вспышка класса X, но она не сопровождалась выбросом плазмы. В связи с этим, первый из четырех дней прямого воздействия активных зон на Землю прошел без угроз для планеты.

    Особое внимание специалистов сейчас приковано к области 4366, которая продолжает увеличиваться в размерах и накануне превысила отметку в 1 тыс. миллионных долей полусферы – этого показателя в текущем цикле достигали лишь пять групп пятен. Лидером остается группа 3664, вызвавшая в мае 2024 года единственную за двадцать лет магнитную бурю высшего, пятого уровня.

    В зоне максимальных рисков для Земли область 4366 останется еще около трех суток, отмечают в лаборатории.

    Напомним, за предыдущие сутки активная область на Солнце установила рекорд по количеству вспышек.

    Ученые ранее заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.

