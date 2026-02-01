Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.9 комментариев
Вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х зарегистрирована на Солнце
Вспышка максимального класса Х1.04 зафиксирована на Солнце, став второй подобной по мощности в 2026 году, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Вторая за 2026 год солнечная вспышка высшего класса X была зарегистрирована, передает РИА «Новости». Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила: «Пробило X уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса».
В лаборатории сообщили, что вспышка на пике своей активности достигла значения Х1.04. Это событие стало уже вторым случаем вспышки такого класса на Солнце в текущем году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце утром первого февраля были зарегистрированы три вспышки предпоследнего класса мощности. Институт прикладной геофизики уточнил, что первая вспышка класса M1.7 произошла в 05.05 по московскому времени и длилась 20 минут. Вторая вспышка класса M1.0 была отмечена в 06.41 и продолжалась 19 минут. Третья вспышка, самой высокой мощности – M1.9, зафиксирована в 07.20 и длилась 27 минут.