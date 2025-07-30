На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.24 комментария
Fox News: Опровергнутое досье о «русском следе» нашли в тайной комнате ФБР
Директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для последующего уничтожения в одной из закрытых комнат бюро, сообщает Fox News.
Документы из опровергнутого досье о «русском следе» были найдены в тайной комнате ФБР, передает РИА «Новости».
Сообщается, что директор ФБР Кэш Патель обнаружил конфиденциальные бумаги, которые находились в мешках для последующего уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.
Как отмечает телеканал Fox News, подобным образом в ФБР обычно хранят материалы с грифом «секретно» и выше, предназначенные для уничтожения. По сведениям телеканала, среди найденных документов оказались материалы разведсообщества США, в которых сообщалось, что ФБР должно было сыграть роль в распространении информации о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией.
Кроме того, Fox News сообщает, что найденные бумаги касались предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Сейчас ФБР совместно с ЦРУ, аппаратом директора национальной разведки, Минюстом и АНБ занимается рассекречиванием этих документов.
Ранее директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.
Габбард назвала действия администрации Барака Обамы, которая «сфальсифицировала» данные о «русском следе», госпереворотом и заговором против Трампа. Дональд
Трамп заявил, что министерству юстиции следует проверить возможное вмешательство Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.