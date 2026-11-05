В Москве запланировали разработать первую в России искусственную печень

Tекст: Дарья Григоренко

Производство аппарата планируется развернуть на площадке в особой экономической зоне столицы, передает РИА «Новости».

«Совместно с учеными ведущего института завод разрабатывает первую в стране искусственную печень. Это система, которая возьмет на себя функции поврежденного органа: будет очищать кровь, поддерживать метаболизм и синтез белков. Она нужна, чтобы пациент дождался пересадки или чтобы его собственная печень успела восстановиться», – рассказал Гарбузов.

Он добавил, что в столичной фармацевтической отрасли работают более 100 предприятий. По итогам трех кварталов 2026 года рост их производства составил 3,4%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин на выставке для африканских лидеров рассказал об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

Летом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном внедрении платформы «МосМедИИ» в медицинских организациях 75 регионов России.

