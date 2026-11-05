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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников, от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    5 ноября 2026, 11:56 • Новости дня

    В Москве запланировали разработать первую в России искусственную печень

    Tекст: Дарья Григоренко

    Клинические испытания первой в России искусственной печени планируется начать в 2027 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

    Производство аппарата планируется развернуть на площадке в особой экономической зоне столицы, передает РИА «Новости».

    «Совместно с учеными ведущего института завод разрабатывает первую в стране искусственную печень. Это система, которая возьмет на себя функции поврежденного органа: будет очищать кровь, поддерживать метаболизм и синтез белков. Она нужна, чтобы пациент дождался пересадки или чтобы его собственная печень успела восстановиться», – рассказал Гарбузов.

    Он добавил, что в столичной фармацевтической отрасли работают более 100 предприятий. По итогам трех кварталов 2026 года рост их производства составил 3,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин на выставке для африканских лидеров рассказал об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

    Летом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном внедрении платформы «МосМедИИ» в медицинских организациях 75 регионов России.

    2 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Команда проекта «Московское долголетие», состоящая из москвичей старшего поколения, одержала победу над сборной молодых блогеров со счетом 13:10 на турнире по Counter-Strike 2.

    Матч прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы. Старшее поколение представляли пять жителей столицы в возрасте от 55 до 64 лет.

    Им противостояла сборная зумеров, в которую вошли блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак. По ходу игры на помощь молодежной команде пришел популярный стример Recrent, который заменил Сарокина, однако это не помогло им одержать победу.

    «Таким соперникам и проиграть не обидно. В какой-то момент мы напряглись, сказали друг другу, что надо собраться и обыграть их, но у нас так и не получилось», – признался Лутчак.

    Участник команды победителей Юрий Кононов отметил, что ключевым преимуществом старшего поколения стали жизненный опыт и неделя совместной подготовки. По словам другой участницы сборной Ирины Макаровой, появление профессионального стримера в команде противника только раззадорило игроков «Московского долголетия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.

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    3 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней

    Работу курантов на Спасской башне Кремля решили приостановить на десять дней

    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главные часы России на Спасской башне Московского Кремля остановят на десять дней для проведения планового технического обслуживания.

    Механизм остановят в полночь 6 ноября в связи с проведением регламентных работ. Возобновление работы курантов запланировано на 16 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

    Нынешние куранты работают на Спасской башне с 1767 года и считаются самыми древними действующими механическими часами в Европе. Они занимают три этажа башни, а их общий вес составляет около 25 т. Точность хода механизма обеспечивается маятником весом 32 кг.

    В последний раз куранты останавливали в 2020 году для замены части колоколов. До этого масштабные реставрационные работы проводились в 2014 году, однако тогда перезвон транслировался в записи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве решили начать масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.

    Также специалисты начали подбирать особые составы для спасения уцелевших после пожара фрагментов севастопольской панорамы.

    Кроме того, сильный ветер повредил стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    2 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Мурашко назвал крадущий годы жизни фактор

    Мурашко: Ожирение больше всего влияет на развитие рака и крадет годы жизни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ожирение является главным фактором, влияющим на развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний, а также сокращающим продолжительность жизни, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    «Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний», – цитирует РИА «Новости» заявление Мурашко, сделанное в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

    По словам министра, весь мир уже включился в борьбу с ожирением, и тема лишнего веса остается актуальной в повестке российского здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк сообщил о наличии избыточной массы тела и алиментарного ожирения у 63% населения России.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об изменении отношения в обществе к бодипозитиву. Он назвал дополнительными факторами развития ожирения стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном.

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    3 ноября 2026, 00:52 • Новости дня
    Летевшие из Стамбула в Москву рейсы развернулись над Литвой и Польшей

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений в московском аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Три самолета, летевших из Стамбула во Внуково, развернулись над Литвой и Польшей и полетели обратно из-за ограничений, действующих в московском аэропорту», – сообщил источник ТАСС.

    Самолеты должны приземлиться в новом международном аэропорту Стамбула и аэропорту имени Сабихи Гекчен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    3 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Врачи обследовали 93 человека после смерти ребенка от менингококка в Татарстане

    Минздрав: В Татарстане врачи обследовали 93 человека из-за случая менингококка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане 93 человека из 195, контактировавших с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции в Бугульме, прошли обследование, сообщил заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров.

    «На данный момент с участием специалистов, прибывших из Казани, обследовано 93 человека», – заявил Гумаров на совещании в администрации района. Он уточнил, что в непосредственном контакте с девочкой находились 109 человек, передает РИА «Новости».

    Девочка отдыхала в лагере имени Губина, где находились 195 детей. В воскресенье она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и температурой 39,4 градуса. Вечером родители забрали ребенка, а в понедельник девочку госпитализировали, но она умерла.

    По предварительным данным, причиной стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

    Позже стало известно, что врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения заболевания.

    В мае также от менингококковой инфекции в Приморском крае скончался 10-летний мальчик.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    2 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Спрятанное в пакет тело мужчины нашли в Новой Москве

    СК: В Новой Москве обнаружили тело пропавшего мужчины в полиэтиленовом пакете

    Tекст: Дарья Григоренко

    В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщили в пресс-службе столичного СК.

    В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщило столичное управление Следственного комитета России в Max.

    По предварительным данным, погибший пропал без вести в конце октября на юге столицы. Следователи предполагают, что смертельные травмы ему мог нанести знакомый.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве суд заключил под стражу мужчину за убийство бывшей супруги и сокрытие ее тела.

    Во вторник столичные следователи задержали подозреваемого в убийстве сожительницы и попытке спрятать тело в Московской области.

    В марте прошлого года в Новой Москве задержали мужчину за убийство из травматического оружия.

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    2 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве

    Синоптик Паршина: Первая гололедица ожидается в Московском регионе 3 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве и Московской области во вторник ожидается первая в этом сезоне гололедица, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «Третьего ноября будет первая в этом сезоне гололедица в отдельных районах Москвы и области, кроме того, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. И так, днем 3 ноября температура воздуха составит всего плюс два-четыре градуса», – рассказала Паршина РИА «Новости».

    Она отметила, что до этого в Москве уже было холодно, температура опускалась ниже нуля, но из-за отсутствия осадков гололедицы не возникало.

    Сочетание осадков и похолодания приведет к образованию скользких участков на дорогах и тротуарах, добавила синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр спрогнозировал установление временного снежного покрова в Москве 4 ноября.

    В пятницу октябрь в столице назвали одним из пяти самых теплых в истории.

    В тот же день синоптики сообщили о легком понижении температуры в городе на выходных.

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    3 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

    «Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

    Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова.

    Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.

    В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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    3 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Детей и вожатых из лагеря в Татарстане отправили на карантин

    Детей и вожатых из лагеря в Татарстане отправили на 10 дней на карантин

    Tекст: Денис Тельманов

    Всех детей и вожатых из лагеря под Бугульмой в Татарстане отправили на 10-дневный карантин после смерти отдыхавшей там девочки, заявил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

    «Самое главное, сейчас все дети и вожатые в течение десяти дней должны находиться на карантине, дома, и по итогам этих десяти дней будет понятно, когда в школу пойдут. Сейчас всех нужно изолировать», – заявил Фаттахов.

    По его словам, достаточно большое число родителей дали согласие на вакцинацию детей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Татарстане 93 человека прошли обследование после контакта с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции.

    Врачи Минздрава республики приняли меры для недопущения распространения менингококка.

    Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки после возвращения из детского лагеря.

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    2 ноября 2026, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    ПВО уничтожила восемь летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву», – заявил глава города в «Максе».

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников на Москву в ночь на четверг оказалась одной из крупнейших в году.

    Собянин сообщал, что в ночь на четверг ПВО сбила большую часть из 613 направлявшихся в сторону Московского региона дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Мурашко назвал три главных вызова в сфере охраны здоровья россиян

    Минздрав назвал старение населения одним из главных вызовов здравоохранению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старение населения, необходимость повышения доступности медпомощи и обеспечение технологического суверенитета стали главными вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». «Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения», – говорится в презентации министра.

    В качестве третьего вызова Мурашко указал обеспечение технологического суверенитета в здравоохранении через производство отечественных лекарств, а также развитие современных медтехнологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли в России более чем на 3,5 тыс. человек.

    На прошлой неделе он назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смерти населения России.

    В прошлом месяце министр заявил о роли стресса, модифицированных продуктов и проблем со сном в развитии ожирения.

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    3 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Минздрав Татарстана: Врачи принимают меры для нераспространения менингококка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Врачи Минздрава Татарстана принимают все меры для недопущения распространения менингококка, от которого, по предварительным данным, в республике скончалась 12-летняя девочка.

    Врачи Татарстана принимают все меры для недопущения распространения менингококковой инфекции, от которой в лагере имени А. Д. Губина в 10 км от Бугульмы умерла 12-летняя девочка. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минздраве региона.

    Минздрав Татарстана обратил внимание, что инкубационный период при заражении составляет около 10 дней. При этом менингококковая инфекция у большинства людей протекает бессимптомно. В ведомстве отметили, что самая тяжелая форма инфекции характеризуется в том числе повышением температуры и геморрагической сыпью на ногах и ягодицах, потому крайне важно при таких симптомах сразу обратиться к врачу.

    Власти находятся на связи с родителями детей, контактировавших с умершей девочкой в Татарстане.

    «Совместно с коллегами из министерства здравоохранения Республики Татарстан и Роспотребнадзора организованы все необходимые в данной ситуации мероприятия. Компетентные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего. Мы на связи с родителями всех детей», – сообщил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов на своей странице во «ВКонтакте».

    Он подчеркнул, что здоровье и безопасность детей остаются в приоритете, и выразил соболезнования семье девочки. Фаттахов также призвал не распространять непроверенную информацию.

    По данным министерства по делам молодежи Татарстана, 1 ноября в лагере имени Губина девочка пожаловалась на головную боль, у нее выявили температуру 39,4, после чего родители забрали ее домой. На следующий день ребенка госпитализировали, но спасти не смогли. Лениногорская ЦРБ поставила предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококкцемия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки, предположительно, от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

    Ранее в Ульяновске двухлетняя девочка умерла во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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