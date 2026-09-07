Ребенок умер в ожидании приема в частной клинике Ульяновска

Tекст: Дарья Григоренко

«По данным следствия, 6 сентября 2026 года в помещении одной из частных клиник города Ульяновска, ожидая приема педиатра, скончалась двухлетняя девочка. Ранее у ребенка наблюдалось недомогание, в связи с чем ей была оказана помощь сотрудниками бригады скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По факту гибели малолетней пациентки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, включая качество оказанной медицинской помощи и точную причину смерти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае восьмилетний мальчик умер от анафилактического шока в частном медицинском центре Новороссийска.

В начале прошлого года годовалый ребенок скончался во время приема у остеопата в казанской клинике.