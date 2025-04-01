Конкурс родительских инициатив собрал более 8 тыс. заявок от российских школ

Во втором сезоне конкурса родительских инициатив подано 8397 заявок из 89 регионов

Tекст: Елизавета Шишкова

Завершилась заявочная кампания второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. В конкурсе приняли участие 8397 проектов родительских комитетов из 89 регионов России. На следующий этап после технической экспертизы прошло 4617 заявок, сообщается на сообщается на сайте общества «Знание».

Родительские комитеты из Приволжского, Южного и Центрального федеральных округов проявили наибольшую активность, подав 2726, 1507 и 1324 заявки соответственно. В конкурсе участвуют проекты 7460 школ, среди которых 2445 школ подали повторные заявки после первого сезона.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост интереса родителей к конкурсу и поблагодарил участников за вклад в организацию школьной жизни. По его словам, взаимодействие родителей и педагогов способствует всестороннему развитию детей.

Победителей объявят не позднее 30 мая на заседании Всероссийского родительского комитета. Призовой фонд включает три категории: от 200 до 500 тыс. рублей, от 500 тыс. до 1 млн рублей и от 1 млн до 2 млн рублей для реализации лучших инициатив.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул важность активного участия родителей в социально значимых проектах. Он подчеркнул, что второй сезон привлек больше заявок и инициатив, направленных на решение актуальных вопросов воспитания детей.