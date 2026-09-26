Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Грузовик столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Петербурге
Прокуратура начала проверку после столкновения грузовика и поезда в Петербурге
В Петербурге на железнодорожном переезде станции Автово произошло столкновение грузового автомобиля с маневровым локомотивом, ДТП обошлось без пострадавших.
Транспортная прокуратура начала проверку после аварии с участием грузового автомобиля и маневрового локомотива на железнодорожном переезде станции Автово в Петербурге.
«Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Схода подвижного состава нет, движение пассажирских поездов не нарушено», – сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Сейчас сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры проводят проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в Петербурге электричка протаранила легковушку на железнодорожном переезде. Спустя два дня суд в Ленинградской области вынес приговор водителю автобуса за смертельное ДТП с грузовым поездом.
Ранее под Челябинском пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем.