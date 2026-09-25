Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

По словам президента, у Москвы нет ни планов, ни оснований для вооруженного конфликта с европейскими государствами. Он отметил, что на Западе активно обсуждают возможность российской атаки и призывают готовиться к войне.

«Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал западные публикации о планах России страшилками.