Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.8 комментариев
Песков назвал западные публикации о планах России страшилками
Распространяемые за рубежом слухи о подготовке России к конфликту с Североатлантическим альянсом являются вымыслом и совершенно не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал тиражируемые за рубежом слухи о якобы готовящемся нападении на страны Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
«Таких страшилок сейчас очень много публикуется, разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме того, политик обратил внимание на враждебные действия со стороны западных государств. Он отметил, что Москва постоянно сталкивается с весьма агрессивным курсом европейских стран, а любые попытки доказать обратное служат лишь намеренным искажением объективной действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на продолжение агрессивного курса западных стран в отношении Москвы.
В середине июля представитель Кремля назвал свежей порцией страшилок слова президента Литвы о возможных атаках на инфраструктуру.
В июне президент Владимир Путин высмеял обвинения в подготовке военного конфликта с европейскими государствами.