Песков назвал западные публикации о планах России страшилками

Tекст: Елизавета Шишкова

Представитель Кремля прокомментировал тиражируемые за рубежом слухи о якобы готовящемся нападении на страны Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

«Таких страшилок сейчас очень много публикуется, разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, политик обратил внимание на враждебные действия со стороны западных государств. Он отметил, что Москва постоянно сталкивается с весьма агрессивным курсом европейских стран, а любые попытки доказать обратное служат лишь намеренным искажением объективной действительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на продолжение агрессивного курса западных стран в отношении Москвы.

В середине июля представитель Кремля назвал свежей порцией страшилок слова президента Литвы о возможных атаках на инфраструктуру.

В июне президент Владимир Путин высмеял обвинения в подготовке военного конфликта с европейскими государствами.