В ДТП в аэропорту Антальи пострадали пять россиян

Tекст: Мария Иванова

Пять граждан России, включая одного маленького ребенка, получили травмы при столкновении перронного автобуса с машиной наземных служб в аэропорту турецкого курорта, передает РИА «Новости».

Авария случилась на летном поле, когда пассажиров, прибывших рейсом Turkish Airlines из Москвы, везли от самолета к зданию терминала. В салоне находились более 200 человек.

«По данным служб аэропорта, в ходе инцидента пострадали пятеро россиян, среди которых один ребенок 2023 г.р. Все они доставлены в госпиталь, по информации которого серьезных повреждений у пациентов нет, их состояние стабильное», – заявили в российском диппредставительстве.

Медики диагностировали у пострадавших только ушибы. Генконсульство России в Анталье взяло ситуацию под контроль. Дипломаты поддерживают постоянную связь с врачами и страховой компанией, чтобы оказать туристам всю необходимую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае семеро россиян пострадали при столкновении двух микроавтобусов на трассе в Анталье.

За два дня до этого экскурсионный автобус с 14 туристами из России столкнулся с деревом в курортном поселке Бельдиби.

В сентябре прошлого года в результате аварии с туристическим транспортом в Турции травмы получили 15 человек.