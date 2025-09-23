Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Часть пострадавших россиян вернулась в отели после ДТП в Турции
Несколько пострадавших в аварии с автобусом в Анталье российских туристов смогли вернуться в свои отели, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Туристов осмотрели врачи, часть пострадавших вернулись в отели под сопровождением гидов, передает ТАСС со ссылкой на РСТ.
Оставшиеся проходят лечение в местных госпиталях, некоторым из них продолжают оказывать медицинскую помощь из-за тяжелого состояния.
В генконсульстве России в Анталье уточнили, что авария произошла около 09.30 по местному времени, в ней участвовали два автобуса, в которых находились свыше 20 российских туристов.
Пострадавших разместили в больницах. Дипломаты поддерживают контакт с турецкими властями, туроператорами и страховыми компаниями.
СМИ сообщили, что туристический автобус столкнулся с микроавтобусом, который двигался в том же направлении. В результате аварии пострадали 15 человек, двое из которых получили тяжелые травмы.
Напомним, автобус попал в аварию в городе Анталья в Турции, в нем, по предварительным данным, находились туристы из России.
В августе в турецком городе Караман микроавтобус с россиянами столкнулся с легковой машиной и перевернулся, пострадали восемь человек.