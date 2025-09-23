Часть пострадавших россиян вернулась в отели после ДТП в Турции

Tекст: Алексей Дегтярев

Туристов осмотрели врачи, часть пострадавших вернулись в отели под сопровождением гидов, передает ТАСС со ссылкой на РСТ.

Оставшиеся проходят лечение в местных госпиталях, некоторым из них продолжают оказывать медицинскую помощь из-за тяжелого состояния.

В генконсульстве России в Анталье уточнили, что авария произошла около 09.30 по местному времени, в ней участвовали два автобуса, в которых находились свыше 20 российских туристов.

Пострадавших разместили в больницах. Дипломаты поддерживают контакт с турецкими властями, туроператорами и страховыми компаниями.

СМИ сообщили, что туристический автобус столкнулся с микроавтобусом, который двигался в том же направлении. В результате аварии пострадали 15 человек, двое из которых получили тяжелые травмы.

Напомним, автобус попал в аварию в городе Анталья в Турции, в нем, по предварительным данным, находились туристы из России.

В августе в турецком городе Караман микроавтобус с россиянами столкнулся с легковой машиной и перевернулся, пострадали восемь человек.