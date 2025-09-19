Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?4 комментария
«Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю
Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»?
Исламское НАТО. Именно так некоторые российские и зарубежные СМИ называют создание военного альянса между самой богатой арабской страной (Королевством Саудовская Аравия, КСА) и самым мощным исламским государством – ядерным Пакистаном. Соответствующее соглашение было подписано 17 сентября между де-факто руководителем КСА наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Все эксперты признают, что стимулом для подписания официального альянса стал удар 9 сентября Израиля по Катару, от которого американцы – катарские союзники – не защитили. Не потому, что не смогли, а потому, что не захотели – ведь союз с Израилем для Вашингтона важнее отношений с арабами. Любыми арабами. «На фоне падения уровня доверия к США Саудовская Аравия ищет новых региональных союзников», – признает The Wall Street Journal.
Союзников, которые обладают силой, решимостью ее применять и, по возможности, молятся тому же Богу, что и арабы. И с этой точки зрения выбор невелик.
Можно было рассмотреть турецкую кандидатуру – однако арабы с подозрением относятся к турецким имперским амбициям. Один раз турки уже правили Ближним Востоком (с XVI века и до конца Первой мировой) и относились к арабам как к людям второго сорта. Египет – некогда военный лидер арабского мира – находится в глубоком кризисе со времен «Арабской весны». Сирии уже де-факто не существует. Вот и остается Пакистан.
Тем более что Исламабад не является таким уж новым союзником для Эр-Рияда. Страны тесно сотрудничают с 60-х годов, а со времен ирано-иракской войны на территории Саудовской Аравии находились пакистанские военнослужащие (защищавшие саудовско-иракскую границу).
Сейчас их там от полутора до двух тысяч, и они оказывают «оперативную, техническую и консультационную помощь» саудовской армии. В ответ Саудовская Аравия поддерживала Пакистан финансово.
«Оборонный пакт также отражает признательность Пакистана за неизменную поддержку Саудовской Аравии в трудные времена – будь то льготные кредиты, отсрочка платежей за нефть или постоянная гуманитарная и политическая помощь»,
– пишет бывший посол КСА в Пакистане Али Авад Ассери.
И помощь эта шла в том числе на развитие пакистанской ядерной программы. Саудовская Аравия (которой американцами было запрещено создавать ядерную бомбу) вложилась в «исламский ядерный меч» Пакистана для того, чтобы в случае чего она могла на него рассчитывать. «Мне не нужен уран для изготовления бомбы. Я просто куплю его в Пакистане», – якобы сообщил в 2024 году американскому сенатору Линдси Грэму саудовский наследный принц.
И теперь КСА может рассчитывать на него официально, без всяких покупок. «Это всеобъемлющее оборонительное соглашение, которое охватывает все военные средства», – цитирует Reuters саудовских чиновников.
Формализируя свой альянс с Пакистаном, Эр-Рияд посылает сигнал не только Соединенным Штатам, но также Ирану и Израилю. Демонстрирует им свои новые инструменты сдерживания – и тем самым новые риски, которые возникают для Тегерана и Тель-Авива в случае каких-либо агрессивных действий против КСА.
Конечно, у ядерного зонтика существует ряд технических ограничений (в том числе подлетное время до Израиля), однако они преодолимы. Как за счет развития пакистанской ракетной программы, так и возможного в будущем базирования пакистанских ракет на саудовской территории. По сути, Пакистан превращается в важную переменную во всех уравнениях, касающихся арабо-иранского и арабо-израильского конфликта. «Архитектуры безопасности Южной Азии и Ближнего Востока становятся все более взаимосвязанными», – пишет Jerusalem Post.
И в этом процессе взаимосвязи еще одним проигравшим является Индия. Получается, что в случае новой индо-пакистанской войны Саудовская Аравия будет воевать на стороне Пакистана. А значит, монархии Персидского залива (где КСА является безусловным лидером) больше не могут являться источником безопасных поставок энергоносителей в Индию. Что, в свою очередь, подчеркивает дальновидность индийского премьер-министра Нарендры Моди, сделавшего несколько лет назад ставку на российские энергоносители и категорически отвергнувшего любые требования Соединенных Штатов прекратить закупки российской нефти.
- Пиар-удар Трампа по Ирану грозит миру тяжелыми последствиями
- Reuters сообщил о просьбе Ирана к странам Залива вмешаться
- Нападением на Иран Израиль взвинтил ставки на Ближнем Востоке
В выигрыше же остаются не только Эр-Рияд и Исламабад (который получает еще больше денег от КСА). Не исключено, что свою руку к созданию этого военного союза приложил Китай – важнейший торговый партнер Саудовской Аравии, не менее важный военный партнер Пакистана, а также региональный противник Индии и глобальный соперник Соединенных Штатов.
Формализация саудовско-пакистанских отношений укрепляет китайские позиции на Ближнем Востоке и создает дополнительную точку напряженности для региональных конкурентов в лице индийцев. Этот союз (как и ранее саудовско-иранские соглашения, заключенные при посредничестве Пекина) становится инструментом влияния Пекина на ближневосточные дела. И в перспективе инструмент может быть расширен. Например, за счет формализации других де-факто союзных отношений – между Египтом и Саудовской Аравии – с присоединением их к саудовско-пакистанской оси.
Однако даже в этом случае говорить о создании какого-то ближневосточного НАТО не приходится. Ни с точки зрения коллективной мощи, ни с точки зрения наличия политической воли для такого альянса. Уж слишком много у ближневосточных стран противоречий, да и
создавать исламское НАТО Саудовской Аравии не позволят те же самые Соединенные Штаты.
Одно дело – закрыть глаза на саудовско-пакистанский альянс, который Эр-Рияд позиционирует скорее как подстраховку американских гарантий. И совсем другое – принять их полную замену на пакистанскую или китайскую.
И если КСА будет двигаться в этом направлении, то США могут вспомнить, что у кронпринца Мохаммеда бин Салмана нет таких уж безусловных прав на престол (из-за специфической системы наследования в Саудовской Аравии). И что можно сделать ставку на другого принца. Благо выбор есть – их несколько тысяч. И тогда Саудовскую Аравию не спасет даже ядерное оружие Пакистана.