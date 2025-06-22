Пиар-удар Трампа по Ирану грозит миру тяжелыми последствиями

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

США в рамках операции «Полуночный молот» нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit 509-го авиакрыла, летевшие с базы Уайтмен штата Миссури до Ирана без посадки около 18 часов, ударили по Фордо и Натанзу противобункерными бомбами GBU-57. Авиация несколько раз дозаправлялась в воздухе, для чего ее сопровождали восемь заправщиков KC-135 Stratotanker.

Подводные лодки нанесли удар по Исфахану ракетами Tomahawk. Всего в операции участвовало более 125 военных самолетов и было использовано более 75 ракет и бомб.

«Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сдержанно заявил, что трем объектам нанесен «чрезвычайно серьезный урон», но пока рано говорить, какой именно.

Организация по атомной энергии Ирана подтвердила факт атак, но заявила, что удары не остановят ее от развития ядерной программы. Местонахождение 400 кг обогащенного до 60% урана пока неизвестно, сообщает NBC. Международное агентство по атомной энергии ООН заявило об «отсутствии повышения уровня радиации» в районе ударов.

Иран призвал Совет Безопасности ООН «безотлагательно» созвать чрезвычайное заседание. Вашингтон перешел все красные линии, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции в Стамбуле. Он сообщил, что во второй половине дня в воскресенье отправится в Москву, где в понедельник утром встретится с президентом России Владимиром Путиным, пишет Anadolu.

Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора» и нанес удары по Израилю. Парламент Ирана одобрил решение закрыть Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости». В случае закрытия Ормузского пролива цена барреля нефти может превысить 130 долларов, такие оценки дали опрошенные агентством Bloomberg экономисты.

Россия указала, что США наносят урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), нарушают международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН, говорится в сообщении МИД. Китай также осудил американскую операцию.

Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».

«Судя по всему, американской стороной даже не ставилась задача по уничтожению подземных комплексов, они пытались вывести из строя вентиляцию и завалить вход. Но на таких объектах всегда есть разветвленная система запасных выходов, которые не используются и всячески маскируются, а также резервные системы энергоснабжения и вентиляции», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Проникающая способность GBU-57 – примерно 60 метров грунта: почвы, глины, песка. В случае со скальными породами называется уже цифра 18 метров. Если же говорить о железобетонных укрытиях, то этот показатель падает до примерно трех метров. Очевидно, этого не хватит, чтобы разрушить ядерные объекты в Натанзе и тем более в Фордо, расположенном в толще горы», – указал он.

«Все это понимаем мы, а значит, осознают и в Белом доме. Таким образом, я вижу в этой атаке США скорее символический жест, пиар-акцию и демонстрацию возможностей, чем реальную попытку нанести критический урон иранской ядерной отрасли. Признаков того, что это действительно военная операция, ставящая перед собой решительные и серьезные цели, пока нет», – подчеркнул спикер.







Аналитик акцентировал: доказательством сохранности внутренней структуры хранилищ является также отсутствие радиоактивных утечек в районе бомбардировки. «Очевидно, иранцы действительно вывезли обогащенное топливо и критическое оборудование, в том числе центрифуги, в какое-то другое хранилище. Это тяжелое оборудование, но оно вполне транспортабельно», – заметил эксперт.

По его словам, неизвестно, насколько новые иранские хранилища достижимы для израильской или американской ударной мощи. «Это вопрос открытый и болезненный для США и Тель-Авива, поскольку реализованный сценарий нападения на Иран освободил Тегеран от ограничений в создании ядерного оружия», – уточнил собеседник.

Спикер отметил, что вооруженные силы Ирана обладают ракетами средней дальности, а значит в зоне их поражения оказывается практически вся инфраструктура базирования США на Ближнем Востоке: Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль, а также британские базы на Кипре.

«Если Тегеран сохранил все необходимые мощности и ресурсы, в течение полугода он может создать ядерное оружие по ускоренному плутониевому циклу. За это время военная промышленность страны полностью адаптируется к ударам, а пресечь господство израильской авиации в небе Тегерану помогут поставки ЗРК и комплексов ПВО из-за рубежа», – указал спикер.

«Аккурат перед использованием ядерной бомбы Хаменеи отменит фетву о запрете ядерного оружия, и Иран вполне может нанести удар по Израилю, а также по американским военным объектам в регионе. При этом применительно к США Тегеран будет делать все аккуратно, чтобы не вызвать в Америке всплеск антииранских настроений. А израильская территория будет атаковаться, пока Тель-Авив не запросит мира на иранских условиях», – спрогнозировал аналитик.

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Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, напомнил, что несколькими днями ранее в Израиле некоторые обвинили главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси чуть ли не в антисемитизме за слова о том, что Иран не разрабатывал ядерную бомбу.

«Ранее директор Нацразведки США Тулси Габбард выступила с похожим заявлением. При этом ее офис уточнил: это не значит, что Тегеран далек от создания такого оружия», – рассказал аналитик. По его словам, президент США Дональд Трамп намеренно игнорирует данные Габбард, оправдывая подключение американских сил к военной операции против Ирана.

«Что касается Израиля, то здесь утверждают: Тегеран уже успел обзавестись ураном, обогащенным до достаточного для создания ядерной бомбы уровня», – продолжил собеседник.

«То есть на данный момент ни одна из сторон не имеет на руках железных свидетельств своей правоты. Исламская республика не может доказать мирный характер своей программы, а еврейское государство – военную направленность иранского атома. Однако требование Тель-Авива к Тегерану прекратить осуществление ядерной программы является лишь ширмой для реальной цели Биньямина Нетаньяху. Премьер задумал сменить правящий в Иране режим», – детализировал эксперт.

«Победоносные удары по Ирану – залог продолжения политической жизни премьер-министра Израиля. Однако все происходящее приведет к тому, что теперь Иран точно приступит к созданию ядерного оружия, если даже ранее он этого не делал. Степень угроз безопасности для Исламской республики выросла в разы»,

– отметил Ципис.

Удар США по Ирану – это повышение градуса противостояния Тегерана с Тель-Авивом и эскалация для всего Ближнего Востока, соглашается Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Конфликт будет долгим. Трамп начал новую страницу американского присутствия в регионе, где у Вашингтона давно ничего не получалось и, скорее всего, не получится», – объяснил спикер.

«Кроме того, американский лидер, по сути, записал США в гаранты планируемого успеха Тель-Авива, что очень рискованно в первую очередь для самого израильского государства. Мы видим масштабы влияния иранских ракет на экономику и демографию Израиля. У страны очень грустные перспективы с точки зрения сохранения привлечения инвестиций и удержания населения», – детализировал аналитик.

«В свою очередь, Иран не собирается сдаваться. Поэтому американской стороне придется увязнуть в регионе для продолжения и углубления помощи Израилю в этом противостоянии. Это создает политические угрозы нынешней администрации США. В общем,

Трамп совершил серьезную ошибку, и Россия, думаю, уже оценивает, как может этим воспользоваться для усиления своих позиций на Ближнем Востоке»,

– продолжил политолог.

«Впрочем, Трамп, осознавая все риски, может пойти в обратном направлении, заявив: «Мы нанесли удар, разгромили иранскую ядерную программу, давайте договариваться о мире». И если Иран ничего не ответит или откажется, Белый дом скажет: «Мы сделали все, что могли, и выходим из ситуации». Это ударит по репутации США, а для Израиля станет катастрофой», – спрогнозировал эксперт.

«Затронутым в этой ситуации окажется и Китай, который ведет с Ираном проекты в сфере энергетики, экономики и обороны. Пекин может расценить произошедшее как удар по собственной репутации, особенно если Иран не ответит атаками по американским военным базам», – резюмировал собеседник.