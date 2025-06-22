Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть до 130 долларов за баррель

Tекст: Алексей Дегтярев

Со стороны Ирана возможны атаки на американские объекты в регионе, удары по энергетической инфраструктуре и даже перекрытие Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

В случае закрытия Ормузского пролива цена барреля нефти может превысить 130 долларов, такие оценки дали опрошенные агентством экономисты. Это приведет к ускорению инфляции, в частности в США, где рост потребительских цен может приблизиться к 4% летом. В таком случае Федеральная резервная система США будет вынуждена отложить снижение ставок.

После ударов США деривативы, позволяющие спекулировать на колебаниях нефтяных цен, подорожали почти на 9% на выходных. Ожидается, что на открытии торгов по фьючерсам нефть WTI будет стартовать на уровне около 80 долларов за баррель. Крупнейшим пострадавшим в случае срыва поставок иранской нефти, вероятно, станет Китай, несмотря на его рекордные запасы.

Эксперты отмечают, что перебои с поставками через Ормузский пролив затронут и мировой рынок сжиженного природного газа, поскольку Катар, обеспечивающий до 20% мировых поставок СПГ, использует этот маршрут без альтернативы. Это спровоцирует рост цен на газ в Европе.

Несмотря на опасения, участники ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, обладают резервными мощностями, которые могут быть задействованы в критической ситуации, а Международное энергетическое агентство (МЭА) может распечатать экстренные запасы.

В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Еще до американских ударов иранские власти допускали вариант перекрытия Ормузского пролива как возможный ответ на потенциальные атаки со стороны Израиля и его союзников.