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Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть
Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть до 130 долларов за баррель
Американские удары по иранским ядерным объектам произошли на фоне хрупкой ситуации в мировой экономике, что грозит скачком мировых цен на нефть, ситуация зависит от реакции Тегерана, пишет Bloomberg.
Со стороны Ирана возможны атаки на американские объекты в регионе, удары по энергетической инфраструктуре и даже перекрытие Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.
В случае закрытия Ормузского пролива цена барреля нефти может превысить 130 долларов, такие оценки дали опрошенные агентством экономисты. Это приведет к ускорению инфляции, в частности в США, где рост потребительских цен может приблизиться к 4% летом. В таком случае Федеральная резервная система США будет вынуждена отложить снижение ставок.
После ударов США деривативы, позволяющие спекулировать на колебаниях нефтяных цен, подорожали почти на 9% на выходных. Ожидается, что на открытии торгов по фьючерсам нефть WTI будет стартовать на уровне около 80 долларов за баррель. Крупнейшим пострадавшим в случае срыва поставок иранской нефти, вероятно, станет Китай, несмотря на его рекордные запасы.
Эксперты отмечают, что перебои с поставками через Ормузский пролив затронут и мировой рынок сжиженного природного газа, поскольку Катар, обеспечивающий до 20% мировых поставок СПГ, использует этот маршрут без альтернативы. Это спровоцирует рост цен на газ в Европе.
Несмотря на опасения, участники ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, обладают резервными мощностями, которые могут быть задействованы в критической ситуации, а Международное энергетическое агентство (МЭА) может распечатать экстренные запасы.
В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Еще до американских ударов иранские власти допускали вариант перекрытия Ормузского пролива как возможный ответ на потенциальные атаки со стороны Израиля и его союзников.